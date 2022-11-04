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İSTANBUL

İstanbul’a 100 bin seçim görevlisi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’nin ‘Çevrimiçi İstanbul’ programında ilk kez açıkladığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sandık görevlilerini buluşturma programına ilişkin detaylar belli oldu. AK Parti İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı, “Sandıkların güvenliği için 31 bin 500 sandıkta toplam 100 bin görevlimiz olacak” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul’a 100 bin seçim görevlisi
​İstanbul’a 100 bin seçim görevlisi.

“Yüz Yüze 100 Gün” kampanyasıyla 2023 seçimi için saha çalışmalarına hız veren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, diğer yandan da sandıkların güvenliği için hummalı bir çalışma içinde. İl Seçim İşleri Başkanlığı tarafından uzun bir süredir yürütülen çalışmalar neticesinde 100 bin sandık görevlisi belirlendi. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise, ‘Çevrimiçi İstanbul’ programında, sandık görevlileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı buluşturacaklarının müjdesini vermişti. Müjdenin detaylarını, AK Parti İstanbul Seçim İşleri’nden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Şengül Karslı anlattı.

100 BİN SANDIK GÖREVLİSİ

Sandık görevlileri sayısını artırarak daha da güçlendiklerini vurgulayan Karslı, “Milletin emaneti olan sandıklara sahip çıkmak çok önemli bir görev. 2023 seçimlerinde İstanbul’un 964 mahallesinde 31 bin 500 sandık kurulacak. Sandıklarda görev alabilecek yaklaşık 250 bin kişiyle görüştük. Değerlendirmeler neticesinde, asil ve yedek sandık kurulu üyesi ve müşahitler olmak üzere toplamda 100 bin görevli belirledik. Sandıktaki görevlilerimizin yaşanabilecek tüm aksaklıklarla başa çıkabilecek etkinlikte ve yetkinlikte olmasına özen gösterdik. Hep söylediğimiz gibi davaya sadakat, göreve liyakat, işi yapacak takat ve cesaret ilkesiyle AK Parti İstanbul olarak seçimlere şimdiden hazırız” dedi.

İstanbul’daki 964 mahallede sandık görevlilerine yetki ve sorumluluklar, usulsüz işlemlere karşı başvurulacak kanuni yollar ve seçim hukuku gibi konularda eğitimler veriliyor.
İstanbul’daki 964 mahallede sandık görevlilerine yetki ve sorumluluklar, usulsüz işlemlere karşı başvurulacak kanuni yollar ve seçim hukuku gibi konularda eğitimler veriliyor.

SEÇİM HUKUKU EĞİTİMİ VERİLİYOR

‘Amacımız her bir oyun yerine ulaşması’ diyen Karslı, “100 bin sandık görevlimizin yanı sıra oy kullanılacak tüm okullarda görev yapmak üzere en az 1 okul sorumlusu ve 1 avukat görevlendirdik. İstanbul’daki 964 mahallemizin tamamında haftalık periyotlarla sandık görevlilerimize yönelik eğitimlere başladık. Eğitim programları içerisinde; görevlilerimizin yetki ve sorumlulukları, usulsüz işlemlere karşı başvurulacak kanuni yollar ve seçim hukuku başta olmak üzere gerekli tüm bilgiler yer alıyor. Biliyoruz ki bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hem sandığın hem de seçimin güvenliğinin teminatı AK Parti’dir” ifadelerini kullandı.

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