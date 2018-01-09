İstanbul'da sis kartpostallık görüntüler oluşturdu! İstanbul hava durumu
İstanbul'a adeta bulut indi!
Kent genelinde etkili olan sis nedeniyle birçok bölgede trafikte görüş mesafesi azalırken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir ayağı sis nedeniyle gözükmedi. Boğazda ise kartpostallık görüntüler oluştu.
Sabah saatlerinde kentin birçok ilçesinde yoğun sis oluştu.
Oluşan sis nedeniyle görüş mesafesinin azalmasıyla birlikte sürücülerin de trafikte zorlandığı görüldü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün ise bir ayağı sis nedeniyle komple kapanırken boğazda, sahil kenarlarında kartpostallık görüntüler de oluştu.
Oluşan sis nedeniyle, şehir merkezindeki yüksek katlı binaların üst kısımları komple kapandı.
Meteoroloji İstanbul'da bugün sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğini duyurmuştu.