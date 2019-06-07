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İSTANBUL

İstanbul'a dönüş yolunda trafik yoğunluğu

İstanbul'a dönüş yolundaki tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda yoğunluk oluşturdu.

Haber Merkezi AA
Trafik yoğunluğu birçok bölgede etkili oluyor
Trafik yoğunluğu birçok bölgede etkili oluyor

Ramazan Bayram tatili nedeniyle Tekirdağ ve adalara gelenler, dönüş yoluna geçti. Dönüş yolunda aynı anda çok sayıda aracın trafiğe çıkması özellikle üniversite ve Yeniçiftlik mevkilerinde yoğunluğa neden oldu.

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de kara yolundaki yoğunluk nedeniyle, kontrol noktaları oluşturarak denetimlerini artırdı.

  • Bu arada, tatil için Saros ve Edremit körfezlerini tercih edenlerin de dönüş yoluna geçmesi ara ara Keşan'da trafik yoğunluğu yarattı.
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