İstanbul'a ilk kar ne zaman düşecek?

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarıyla birlikte Avrupa'daki yüksek basınç Türkiye'ye yağış getiriyor. Rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.





CNN TÜRK'ün haberine göre, İstanbul'da kar yağışı için Şubat'ın ilk haftasını işaret etti. Doğu Anadolu Bölgesi'nde cuma ve cumartesi günü yoğun kar yağışı gerçekleşeceğini söyledi.





BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?





Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, (Kütahya hariç) Ege, Batı Akdeniz ile Bitlis, Şırnak, Van, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.





Genellikle yağmur ve sağanak, Ege ve Batı Akdeniz'in yüksekleri ile Bitlis ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege ile Edirne ve Çanakkale çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.



