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İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Yeni yılda hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı bölgelerde sağanak yağışlar etkili oldu. Ocak ayına girmemizle birlikte "İstanbul'a kar ne zaman yağacak" sorusunun cevabı da merak edilmeye başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 7 günlük hava tahmin raporuna göre haftaya yurt genelinde kar yağışı etkili olacak.

09:33 - 4/01/2024 Perşembe
Güncelleme: 12:10 - 4/01/2024 Perşembe
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Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.



MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.


Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.



Bugün hava nasıl olacak?


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.



Hava sıcaklığı:
Önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgâr:
Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış uyarısı:
Yağışların Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Çığ tehlikesi:
Doğu Anadolu'nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riskine karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.


Marmara hava durumu

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.


Çanakkale °C, 18°C

Çok bulutlu


Edirne °C, 16°C

Çok bulutlu


İstanbul °C, 16°C

Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı


Kocaeli °C, 19°C

Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı


#Hava Durumu
#Yağmur
#Kar
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