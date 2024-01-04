İstanbul'a kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji tarafından paylaşılan hava durumu tahmin raporuna göre; İstanbul'da önümüzdeki günlerde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
MGM'nin 7 günlük hava tahmin raporuna göre mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının salı gününden itibaren kuzeybatı kesimlerinden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı tahmin ediliyor.
Önümüzdeki hafta Salı ve Çarşamba günü İstanbul ve yurt genelinde kar yağışının etkili olması bekleniyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sivas'ın yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Hatay'ın batı ilçeleri, Osmaniye çevreleri, Kahramanmaraş'ın Andırın ve Türkoğlu ilçeleri ile zamanla Diyarbakır'ın doğusu, Batman, Siirt, Mardin ve Şırnak çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Çok bulutlu
Çok bulutlu
Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı
Çok bulutlu akşam saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı