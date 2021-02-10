İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul, Ankara İzmir 5 günlük hava durumu tahminleri Kar kapıya dayandı: İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe günü 17 derece iken pazartesi sıfır dereceye kadar düşecek Meteoroloji, hava sıcaklıklarının azalacağını ve Marmara ve Batı Karadeniz başta olmak üzere kuzey ve iç bölgelerin tamamının kar yağışının etkisi altında kalacağını açıkladı. İstanbul'da hava sıcaklığı perşembe günü 17 derece iken pazartesi sıfır dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Haber Merkezi 10 Şubat 2021, 14:18 Son Güncelleme: 10 Şubat 2021, 14:38 DHA