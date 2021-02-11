Gündem İstanbulda hava sıcaklığı azalıyor, hafta sonu kar bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul hava durumu

İstanbul'da hava sıcaklığı azalıyor, hafta sonu kar bekleniyor

İstanbul Valiliğinden vatandaşlara yapılan uyarıda, "İstanbul’da Meteoroloji raporuna göre, hava sıcaklığının azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, hava sıcaklığının hissedilir derecede azalması, hafta sonundan itibaren yağışların kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava durumu raporuna göre, halen mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma günü Trakya’dan başlayarak azalacağı tahmin ediliyor. Cuma günü Balkanlar üzerinden gelecek yağışlı sistemin etkisiyle birlikte sıcaklıkların hafta sonunda bölge genelinde hissedilir derecede (6 ila 15 derece) azalarak, mevsim normalleri civarına ve cumartesi gününden itibaren 4 ila 6 derece altına ineceği tahmin ediliyor.

Trakya'da sıcaklıklar Balkanlar'dan gelecek hava ile sert düşüşe geçecek
GÜNDEM
Trakya'da sıcaklıklar Balkanlar'dan gelecek hava ile sert düşüşe geçecek

Pazar günü Karadeniz üzerinden gelecek sistemin ve kuvvetli poyrazın etkisiyle Marmara genelinde (Trakya, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova) kar yağışının etkisini göstermesi bekleniyor.

Pazartesi günü bölge genelinde soğuk havanın etkisini artırması ve kar yağışlarının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Salı ve Çarşamba günleri ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı
GÜNDEM
Meteorolojiden 4 ile kuvvetli yağış uyarısı yapıldı

İstanbul hava durumu

İstanbul: Havanın, perşembe günü parçalı çok bulutlu, cuma günü ilk saatlerden itibaren aralıklı yağmurlu, cumartesi ise çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Pazar günü sabah saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde başlayacak olan yağışların, kıyı kesimlerde de zaman zaman kar şeklinde olması bekleniyor.

Pazartesi, salı ve çarşamba günleri, kar yağışının aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.

  • Maksimum sıcaklığın, perşembe günü 19 derece iken pazartesi 3 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

Marmara’da fırtına bekleniyor

Rüzgarın; bu akşam saatlerinden itibaren Trakya’da (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve İstanbul) güney ve güneybatı yönlerinden fırtına (62-74 km/saat) ve yer yer kuvvetli fırtına (75- 88km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, baca ve soba gazı zehirlenmesi, ağaç ve direk devrilmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteo Uyarı Kodu: Sarı (11-12 Şubat 2021)

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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