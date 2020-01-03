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POLİTİKA

İstanbul’a şehit ateşi düştü

Irak’ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe-3 Harekatındaki çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın haberi İstanbul’daki evine ulaştı. 25 yaşında olduğu öğrenilen Şehit Berkay Işık’ın 5 gün önce abisinin düğününe gelip tekrar görevine döndüğü öğrenildi. Berkay Işık için bugün saat 14.00’te İkitelli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek.

Haber Merkezi İHA
Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık
Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Irak’ın Kuzeyindeki Haftanin bölgesinde devam eden Pençe - 3 Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Piyade Er Berkay Işık’ın İstanbul’un Küçükçekmece İlçesi Halkalı’daki baba evine acı haber ulaştı.

Komşuları şehidimizin evine taziye ziyaretleri gerçekleştirdi.

Cenazesi İkitelli Cemevi’nde

  • Acı haberi alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. Şehidin yakınları ve komşuları baş sağlığı için ailenin yanına geldi. Şehidin baba evine ise Türk bayrağı asıldı. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre Şehit Berkay Işık için bugün saat 14.00’te İkitelli Cemevi’nde cenaze töreni düzenlenecek. Şehidin naaşı gerçekleştirilecek törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Tokat’ın Almus İlçesi Cihet Köyüne gönderilecek.

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