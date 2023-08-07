İstanbul'da 10 bin 920 adet sahte çamaşır suyu ele geçirildi

Beyoğlu Tarlabaşı'nda yol kenarında bekleyen iki kişiye, motosikletle gelen kişi ya da kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 1 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, diğer kişi ameliyata alındı.