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İstanbul'da 10 bin 920 adet sahte çamaşır suyu ele geçirildi

İstanbul'da piyasaya sahte deterjan sürmeye çalıştığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda 10 bin 920 şişe sahte çamaşır suyu, 80 bin sahte etiket, 1000 şişe kapağı ve 500 doluma hazır boş şişe ele geçirildi.

12:46 . 7/08/2023 Pazartesi
AA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte olarak üretilen temizlik ürünlerinin piyasaya sürülmek istendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada, Tuzla'da belirlenen bir adrese operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada halk sağlığını tehlikeye düşürür nitelikte imal edildiği belirlenen 10 bin 920 şişe sahte çamaşır suyu, 80 bin sahte etiket, 1000 şişe kapağı ve 500 doluma hazır boş şişe ele geçirdi.

Operasyonda sahte deterjanları piyasaya süreceği öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alındı.



#operasyon
#sahte deterjan
#İstanbul
#çamaşır suyu
1 saat önce
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