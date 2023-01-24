|
Gündem

İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğa silahlı pusu

İstanbul Güngören'de motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki Zafer Elitok, uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

10:30 . 24/01/2023 Salı
DHA
Zafer Elitok

Zafer Elitok

Olay, geçen pazar günü saat 22.00 sıralarında Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, motosikletle seyir halinde olan 16 yaşındaki Zafer Elitok, silahlı saldırıya uğradı. Vurulduktan sonra motosikleti durduran Elitok, yere yığıldı. Koşarak gelen bir saldırgan yerde yatan Elitok'a tekme atarak uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Elitok, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zafer Elitok kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ederken, 1 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

"BAKTIM Kİ BİR ADAMLAR KANLAR İÇİNDE"

Olayın olduğu mahallede yaşayan İbrahim Demirel, "Akşam balkona çıktım, baktım bir adam yerde kanlar içinde. İki sefer ağzını açtı. Polis ve ambulans gelip, aldı götürdüler. Sonradan duydum ki ilerde vurmuşlar" dedi.

Teyze Betül Yazal, "Yeğenim, Tozkoparan civarında, bir kavgaya karışmış. Yeğenimle bir grup arasında çatışma yaşanmış, motorla geçerken benim yeğenimi vurdular. Neden olduğunu şu anda bilmiyoruz. Soruşturuluyor şu an polisler tarafından. Yeğenim daha küçücük bir çocuk. Ne yapmış olabilir yani? Vurulacak kadar ve sırtından. Benim yeğenim öldü, ciğerimiz yandı, perişan olduk. Adalet istiyorum ben" diye konuştu.

"ÇOCUĞUMU VURMUŞLAR"

Babaanne Nuriye Elitok ise "Akşam bize yemeğe çağırdım onları, annesini babasını. Daha sonra telefonla aradım cevap yok, meğerse çatışmaya girmiş. Çocuğumu vurmuşlar. Yani cebinde silah taşıyan, cebinde bıçak taşıyan... Neden böyle yapıyorlar" dedi.



#Zafer Elitok
#İstanbul
#Güngören
2 saat önce
default-profile-img
İstanbul'da 16 yaşındaki çocuğa silahlı pusu
Rus istihbaratından korkutan iddia: Nükleer patlama olabilir
Bilecik'te keşfedilen 109 ton altının ekonomiye kazandırılması için geri sayım başladı
Uganda tarihinde ilk kez petrol üretimine başlıyor
Kenan Işık'tan sevindiren haber: Sekiz yıldır komada
Galatasaray'da ayrılık haftası
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.