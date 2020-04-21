Gündem İstanbulda 2 mahalle riskli alan ilan edildi
İSTANBUL

İstanbul'da 2 mahalle riskli alan ilan edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla İstanbul'da Bağcılar'ın Yenimahalle ve Güngören'in Tozkoparan mahalleleri ile Bitlis'te bulunan 6 mahalle riskli alan ilan edildi.

Haber Merkezi AA
Bağcılar/Arşiv
Bağcılar/Arşiv

İstanbul ve Bitlis'te bazı bölgelerin "riskli alan" olarak ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İSTANBUL'DA İKİ MAHALLE

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlarla, İstanbul'un Bağcılar ilçesi Yenimahalle Mahallesi ile Güngören ilçesi Tozkoparan Mahallesi sınırlarında bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

BİTLİS'TE 6 MAHALLE RİSKLİ ALAN İLAN EDİLDİ

  • Bitlis'in Merkez ilçe, Atatürk, Devrim, Gazibey, Hersan ve Müştakbaba mahalleleri sınırlarında yer alan bazı bölgelerin de "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, "6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında "riskli alan" ilan edilen bölgelerin harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları da yer aldı.

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