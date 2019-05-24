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İSTANBUL

İstanbul'da düzenlenen 4 operasyonda 313 parça eser ele geçirildi

İstanbul'da 313 parça eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen 4 operasyonda, 313 parça tarihi eser ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 7 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
Ele geçirilen tarihi eserler.
Ele geçirilen tarihi eserler.

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 313 parça tarihi eser kurtarıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Eyüp, Kartal, Beyoğlu ve Fatih'te 6 adrese düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 313 parça tarihi eser ele geçirildi.

  • Eserler arasında, Anadolu'nun jeolojik tarihini yansıtan deniz kabuğu fosili, Grek, Helenistik, Roma, Part, Bizans ve İslami döneme ait sikkeler, 2 bin 300 yıllık antik Yunan kültürünü yansıtan sütun ve heykel başları, 17. yüzyıla ait dua metinleri, Safevi dönemine ait kenarları dua bezeli gümüş ve bronz kaplar ile İstanbul'daki tarihi ibadethane ve türbelerden çalındığı değerlendirilen çinilerin bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

İstanbul'da ele geçirildi: 313 parça
FOTOĞRAF 7
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kaçakçılık şebekesinin çok sayıda tarihi eseri yurt dışına kaçıracağı bilgisini alarak çalışma başlattı.
Title
Kaçakçılık polisi tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz günlerde Kartal, Eyüpsultan, Fatih ve Beyoğlu'nda çok sayıda adrese aynı anda düzenlenen operasyonlarda, 7 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı.
Title
Yakalanan tarihi eser kaçakçılarının adreslerinde yapılan aramalarda çeşitli medeniyetlere ait 313 parça eser ele geçirildi.
Title
Kaçakçılık polisince ele geçirilen tarihi eserler arasında, Anadolu'nun jeolojik tarihini yansıtan deniz kabuğu fosili, Yunan, Helenistik, Part, Bizans, Roma ve İslami döneme ait sikkeler ile 2 bin 300 yıllık antik Yunan kültürünü yansıtan mermer sütun ve heykel başlarının yanı sıra, 17'inci yüzyıla ait dua metinleri yer aldı.
Title
Ayrıca, safevi dönemine ait dua bezeli gümüş ve bronz kaplar ve İstanbul'daki tarihi ibadethanelerden çalındığı sanılan çiniler de ele geçirilen eserler arasında.
Title
İstanbul polisi tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan 7 kaçakçı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Title
Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
İstanbul'da ele geçirildi: 313 parça
İstanbul'da tarihi eser kaçaklığına yönelik düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 313 parça tarihi eser kurtarıldı. Bunları kaçırmaya çalışan 7 kaçakçı yakalanarak gözaltına alındı.
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