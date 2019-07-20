Gündem İstanbulda 4 kişide Batı Nil Virüsü enfeksiyonu tespit edildi
İSTANBUL

İstanbul'da 4 kişide 'Batı Nil Virüsü' enfeksiyonu tespit edildi

Sağlık Bakanlığınca, bu yıl tamamı temmuzda olmak üzere İstanbul'un Avcılar semtinde, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu taşıyan 4 vakanın tespit edildiği bildirdi.

Haber Merkezi AA
Sivrisinek yoluyla geçebilen virüs, paniğe neden oldu
Sivrisinek yoluyla geçebilen virüs, paniğe neden oldu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, BNV enfeksiyonunun, sivrisinek sokması ile bulaşan, insanlarda nörolojik hastalıklara neden olabilen ve nadiren ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu belirtildi.

Hastalığın genelde mevsimsel olduğu, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görüldüğü ifade edilen açıklamada, salgın bölgelerinin başlıca kuş göç yolları üzerinde yer aldığı aktarıldı. Kuşların virüsün esas konağı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, sivrisineklerin taşıyıcı kuşlardan beslenmesi halinde virüsü alarak insanlara bulaştırabildiği kaydedildi.

"Türkiye'de ilk olarak 2010'da tespit edildi"

Hastalığın kuluçka süresinin 3-14 gün olduğu belirtilen açıklamada, "Virüsün bulaştığı kişilerin yüzde 80'inde herhangi bir belirti görülmez. Hastaların yaklaşık yüzde 20'sinde ateş, baş ağrısı, kas ağrısı, halsizlik, iştahsızlık, lenf bezlerinde şişlik, bulantı-kusma, ciltte döküntü görülebilir. Yaklaşık bir haftada iyileşme beklenir. Hastalığın özel bir tedavisi yoktur, destek tedavisi esastır." ifadeleri kullanıldı.

Çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya'da görülen BNV'nin Türkiye'de ilk olarak 2010'da tespit edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "2018'de başta İtalya ve Yunanistan olmak üzere Avrupa ülkelerinde vaka sayıları artmış, aynı yıl Türkiye'de de 26 vaka görülmüştür. Bu yıl ülkemizde, tamamı İstanbul Avcılar'da ve temmuz ayında olmak üzere 4 vaka tespit edilmiştir. Aynı bölgeden 3 şüpheli numunenin daha referans laboratuvarımıza gönderileceği bildirilmiştir.
  • Bölgede hastalığın kontrolüne yönelik olarak İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde gerekli koruma tedbirleri alınmıştır. Tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmeler yapılmış, başka vaka olup olmadığı araştırılmıştır. Hastalıktan korunmada temel yaklaşım sivrisinek üreme alanlarının azaltılması ve sivrisinek sokmalarından korunmaktır. Bu çerçevede bölgede sivrisinek kaynağı olabilecek yerler tespit edilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bildirilerek larvasit uygulamaları yapılması istenmiştir. Ayrıca bölgede sivrisinek üreme alanı olabilecek durgun suların ıslahı için İSKİ'ye bilgilendirme yapılmıştır."
İngiliz tankerine baskın anı

İngiliz tankerine baskın anı

Devrim Muhafızları, İngiliz tankerini ele geçirmişti.
Sadece MİT yapabilirdi!

Sadece MİT yapabilirdi!

​Güvenlik uzmanları, Erbil'deki operasyonu değerlendirdi.
Hafif tabutunağır acısı

Hafif tabutun
ağır acısı

​Toplu mezarda kemikleri bulunan Bosnalılar için cenaze töreni düzenlendi.
Genç yetenek <br>'Türkiye' dedi

Genç yetenek
'Türkiye' dedi

​Hollanda'da yetişen '10 numara' tercihini yaptı.
Bingöl'de teröre darbe

Bingöl'de teröre darbe

​4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi.
Şehit diplomatımızın<br>katili yakalandı

Şehit diplomatımızın
katili yakalandı

Mazlum Dağ ve beraberindeki 3 kişi gözaltına alındı.
S-400'lere özel arma

S-400'lere özel arma

​1. Filo için tasarlanan armadaki semboller dikkat çekti.
Galatasaray <br>'tek' kaldı

Galatasaray
'tek' kaldı

Merakla beklenen transferde büyük sürpriz.

Gece boyunca<br>'drone' kancası

Gece boyunca
'drone' kancası

ABD, Mehmetçik'in sevkiyatını takip ediyor.

Türkiye ve KKTC'yi<br>karşılarında bulurlar!

Türkiye ve KKTC'yi
karşılarında bulurlar!

Barış Harekatı'nın 45. yılında Erdoğan'dan net mesaj.
İngiltere uyardı

İngiltere uyardı

İran'ın "tehlikeli yolu" tercih ettiği vurgulandı.
AB ile yol<br>ayrımına gelindi<br>

AB ile yol
ayrımına gelindi

​MHP Lideri Bahçeli'den AB'ye sert yanıt.
Kimlikleri<br>tespit edildi

Kimlikleri
tespit edildi

Tunceli'de etkisiz hale getirilen 2 terörist bakın kim çıktı.
Kim der 37 yaşında!

Kim der 37 yaşında!

Yıldız golcüden unutulmaz derbi performansı.
Daha dün gibi

Daha dün gibi

​Kıbrıs Barış Harekatı'nın üzerinden tam 45 yıl geçti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.