İstanbul'da 5 saatlik ekonomi zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; ekonomi bürokratlarıyla İstanbul’da bir araya geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ve kamu bankalarının genel müdürlerinin katıldığı toplantıda, ekonomideki sıcak gelişmeler ele alındı.

Para piyasalarındaki son gelişmeler ve yeni ekonomi programı çerçevesinde Merkez Bankası ile kamu bankalarının atacağı adımların konuşulduğu toplantı dün saat 15.00’da başladı. Toplantının başlamasının ardından dolardaki yükseliş yerini düşüşe bırakması dikkat çekti.

Hazine ve nMaliye Bakanı Nureddin nNebati

DOLAR 14,45’TEN DÖNDÜ

Piyasalardaki aşırı hareketliliğin bastırılmasında Merkez Bankası’nın piyasaya doğrudan dolar satışı yapması da etkili oldu. Dolar/TL’nin bu sabah 14 seviyesini aşmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) dövize satım yönünde dördüncü müdahale geldi. Müdahale sonrası 4,45’ten dönen dolar/TL seviyesi 13,90 liranın altında dengelindi. Merkez Bankası, 1 Aralık, 3 Aralık ve 10 Aralık’ta da doğrudan döviz müdahalesinde bulunduğunu duyurmuştu.

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Merkez nBankası Başkanı Şahap nKavcıoğlu

NEBATİ DE GÖRÜŞECEK

Hafta sonu iş dünyası temsilcileri ile bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de bankacılarla ayrıca buluşacak. Önümüzdeki günlerde gerçekleşmesi beklenen toplantıda Nebati, yeni ekonomi modelini bankacılarla paylaşacak, bankacıların modele ilişkin görüşlerini alacak.

Düşük faiz politikasına ilişkin ilişkin hükümetin kararlılığını yinelemesi, sektöre dönük beklentisini tekrarlaması öngörülüyor. Bu çerçevede bankaların mevduat -tüketici kredileri uyguladığı makas farkının gündeme gelmesi bekleniyor. Makasın kapatılmasının reel sektöre hareketlilik sağlayacağı hesaplanıyor. Yeni ekonomi modelini düşük cari açık ve yüksek büyüme hedefli olduğunu anlatacak.

EKONOMİ Bakan Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu: Verimli bir toplantı yaptık