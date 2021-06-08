Gündem İstanbulda 6 kişilik oto hırsızlığı çetesi çökertildi 12 otomobil ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul'da 6 kişilik oto hırsızlığı çetesi çökertildi: 12 otomobil ele geçirildi

İstanbul'da park halindeki otomobilleri çalan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, 9'u operasyondan önce 3'ü operasyon sırasında olmak üzere 12 çalıntı otomobil ele geçirdi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda 6 kişilik oto hırsızlığı çetesi çökertildi: 12 otomobil ele geçirildi
Şüphelilerin çalıntı bir otomobille gelerek, park halindeki bir otomobilin hava yastıklarının bulunduğu ön konsolu çalma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çalıntı otomobiller ile hırsızlık yapan çetenin peşine düştü. Yapılan teknik ve fiziki takip ile şüphelilerin kimlikleri ve adresleri tespit edildi. Takip sırasında çete üyelerinin çaldıkları otomobiller ile tur attıkları sokaklarda belirledikleri otomobillerin camlarını kırarak ya da kapılarını açarak, ön konsollarını çaldıkları da saptandı.

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OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Yapılan takip sonunda da polis ekipleri, 4 Haziran 2021 günü Bakırköy, Bahçelievler, Avcılar ve Esenyurt ilçelerindeki 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda çete üyeleri Seyit Ö., Mert D., Çetin D., Recep D., Veli E. ve E.Ö. gözaltına alındı. Yaşı 18'den küçük olan E.Ö. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

12 OTOMOBİL ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, 9'u operasyondan önce 3'ü operasyon sırasında olmak üzere 12 çalıntı otomobil ele geçirdi. Daha önceden oto hırsızlığı, otodan hırsızlık suçlarından polise geliş kayıtları bulunan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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