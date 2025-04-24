İstanbul'da 6,2'lik korku: Deprem 'unutmayın' dedi

İstanbul 17 Ağustos 1999'daki 7,4'lük İzmit depreminden sonraki en büyük kâbusu dün yaşadı. Şehir saat 12.49’da merkez üssü Silivri olan 6,2 büyüklüğünde depremle sarsıldı. 13 saniye süren depremde milyonlarca kişi panikle kendini dışarı attı. Neyse ki herhangi bir bina yıkılmadı ve can kaybı yaşanmadı.
İstanbul dün deprem gerçeğiyle bir kez daha yüzleşti. Saat 12.19’da Marmara Denizi’nde Silivri açıklarında 3,9 büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntı, deprem fırtınasını beraberinde getirdi. Bu sarsıntının ardından saat 12.49'da merkez üssü Silivri'de yerin 6,9 km derinliğinde 6,2 büyüklüğünde, saat 12.51'de merkez üssü Büyükçekmece olan 5,9 ve 4,4 büyüklüklerinde, saat 13.01'de 4,8, 13.02'de ise 4,5 ve 4,9 büyüklüğünde, 13.07'de ise 3,4 büyüklüğünde depremler meydana geldi. 1 saat içerisinde 8 depremin yaşandığı İstanbul’da 2 saat aradan sonra saat 15.12’de merkez üssü Büyükçekmece açıkları olan 4,9 büyüklüğünde bir sarsıntı daha gerçekleşti.
METRUK BİNA ÇÖKTÜ
Şiddetli sarsıntılarda Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Saadetli Sokak'ta yaklaşık 25 yıldır boş olan 3 katlı metruk binanın bir kısmı çöktü. Fatih Ayvansaray Mahallesi Aynalı Dükkan Sokağı'nda yer alan ve daha önce yanan metruk bir bina kısmen çöktü. Yapılan incelemede binada kimsenin olmadığı belirlendi. Kısmen çöken binanın geri kalanı da belediye ekiplerince kontrollü şekilde yıkıldı. Yine Fatih İskenderpaşa Mahallesi Toprak Sokak'ta bulunan 5 katlı Neşe Apartmanı ile bitişiğindeki 5 katlı Sönmez Apartmanı arasında, depremin ardından açıklık oluştu. 2019'daki Silivri depreminde de arası açılan iki bina bu defa tahliye edildi. Beşiktaş Çarşı'da deprem sırasında çatısından parçalar kopan 3 katlı bina da boşaltıldı.
PANİKLE SOKAĞA
Yaşanan deprem fırtınası kentte büyük paniğe yol açtı. Panik kaynaklı olaylarda 236 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı açıklandı. Depremin ardından kent genelinde vatandaşlar sokağa döküldü. Korku ve panik içinde ev ve iş yerlerinden çıkan vatandaşlar kendilerini boş alanlara attı. Ana arterlerde yol kenarlarındaki yeşil alanlar dolup taştı. Parklarda toplananlardan bazıları çadır kurdu. Bunun üzerine okul bahçeleri, spor salonları ve camiler, deprem korkusu nedeniyle geceyi evlerinde geçirmek istemeyen vatandaşların kullanımına açıldı. Depremlerin ardından trafik yoğunluğu da yaşandı. Kendilerini evlerinden dışarı atan İstanbullular, araçlarıyla yola çıkınca ana arter ve caddelerde yoğun araç trafiği meydana geldi.
Okullar tatil
Deprem nedeniyle İstanbul'daki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime bugün ve yarın ara verildi. İstanbul Valiliği ise kamu kurumlarında çalışan engelli, hamile, malul gazi ve 10 yaşından küçük çocuğu olan annelerin 2 gün idari izinli sayılacağını açıkladı. Tekirdağ, Yalova ve Kocaeli’de de okullar 1 gün tatil edildi.
3 İHA ile tarama
Depremin hemen ardından İHA'lar tarama için havalandı. Baykar'ın uçuş testleri ve eğitimler için kullandığı 1 AKINCI TİHA ve 2 TB2 İHA, Çorlu ve Keşan'daki merkezlerden havalanıp deprem koordinasyon görevi için İstanbul semalarında uçtular. Yapılan tarama çalışmaları kapsamında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.
12 ilde hissedildi
Merkezi üssü İstanbul olan depremler çevre illerden de hissedildi. Tekirdağ, Yalova, Bursa ve Balıkesir'de yoğun şekilde hissedilen deprem Kırklareli, Edirne, Çanakkale, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Bilecik’te de hissedildi. Valilikler, bu illerde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bilgisini verdi.
5’in üstünde artçılar sürebilir
Uzmanlar, İstanbul'daki 6,2 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Artçı sarsıntıların bir süre devam edeceğini ifade eden uzmanlar, bu sarsıntıların şiddetinin 6,2’den büyük olmamak kaydıyla 5,9 büyüklüğüne kadar çıkabileceğini söyledi.
Hasarlı binalara girmeyin
AFAD, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında tüm afet gruplarının katılımıyla toplantı yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül'ün başkanlığında İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde de kriz masası kuruldu. Tüm kurumların teyakkuzda olduğu, saha tarama çalışmalarının sürdüğü, şehir genelinde herhangi can kaybı ve yıkım yaşanmadığı bilgisi verildi. İstanbul Valiliği, hasar gören ya da hasar gördüğü düşünülen binalara girilmemesi, zorunlu olmadıkça araçla trafiğe çıkılmaması ve GSM hatlarının zorunlu haller dışında kullanılmaması konusunda vatandaşları uyardı. AFAD “Deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girmeyin. Riskli binaların çevresinde bulunmayın. Haberleşmelerinizi SMS ve internet tabanlı mesajlaşma yazılımları üzerinden yapın” uyarısında bulundu.
Süreci yakından takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin ilk açıklamasını Beştepe’de 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde yaptı. Tüm birimlerin alarm durumunda olduğunu ifade eden Erdoğan, “Süreci çok yakından takip ediyoruz. Elhamdülillah, şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor” ifadelerini kullandı. Erdoğan, akşam saatlerinde de AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğü’ne giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşımda bulunan Erdoğan, Tüm vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti. Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:"AFAD İstanbul İl Afet Müdürlüğümüzde kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Depremin etkilerini asgariye indirmek için atılan ve atılacak adımları değerlendirdik, gerekli talimatları verdik. Elhamdülillah sıkıntılı bir durum gözükmemektedir." Erdoğan, deprem sebebiyle herhangi bir can kaybının da olmadığını vurgulayarak, "Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devlet olarak tüm birimlerimizle 7/24 teyakkuz halinde kalmaya, milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz. Rabb'im ülkemizi ve milletimizi her türlü musibetten, afetten muhafaza eylesin." ifadelerini kullandı.
10 saatte 184 deprem
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Çevre, Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul’daki AFAD binasında bir basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Bakan Yerlikaya, 6,2 büyüklüğündeki depremin sarsıntının 13 saniye sürdüğünü ifade etti. Yerlikaya, "Taramalarımız sürüyor. 112’ye 10 bin 84 çağrı geldi. Pek çoğu bilgi edinme amaçlı ve sağlıkla ilgili olan ihbarlar."
12 BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Çevre, Şehircilik Bakanı Kurum da 112'ye 378 yapısal ihbar ulaştığını söyledi. Kurum şu ifadeleri kullandı: "Hasar tespit ekiplerimizi İstanbul'a çağırdık. İstanbul'daki ekibimiz şu an sahada. Sahada en az 3 bin hasar tespit ekibi olacak. Öncelikle kamu binalarına bakılacak, 'Binam hasar gördü' diyen vatandaşlarımızın bizzat binalarına gidilecek. 1 metruk binayla birlikte 12 binamızı tedbiren boşalttık. Vatandaşlarımız riskli binalara girmesinler."
236 KİŞİ PANİKLE YARALANDI
Sağlık Bakanı Memişoğlu da "Depremden direkt etkilenen yaralanma olmadı. İkincil olarak düşme, atlama veya yıkım korkusundan panik atak geçiren toplam 236 vatandaşımız var. Hepsinin durumları iyi, tedavileri devam etmektedir" dedi. AFAD'dan yapılan açıklamada ise saat 23:00 itibariyle depremin ardından 184 artçı sarsıntı kaydedilği belirtildi.
Gündem artık deprem olmalı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, artık İstanbul’un bir numaralı gündeminin deprem olması gerektiğini söyledi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bahçeli şu ifadeleri kullandı: “İstanbul, Türkiye’mizin can damarıdır, ana davasıdır. Maalesef İstanbul’un son yılları heba ve israf edilmiştir. Gündelik siyasetin polemikleriyle, ikbal ve rant hedefiyle şehremini vazifesini ihmal edenler İstanbul’u risk, tehdit ve tehlike girdabına göz göre göre teslim etmişlerdir. Vaktimiz vardır, fakat günbegün azalmaktadır. Artık İstanbul’un bir numaralı gündemi deprem olmalıdır.”