İstanbul'da 6,2'lik korku: Deprem 'unutmayın' dedi

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir

: Kuzey Anadolu Fayı üzerinde, yani beklenen İstanbul depreminin kırığının bir kısmında, batı kısmında gerçekleşen bir deprem. Fayın tümü değil, sadece bir yeri kırıldı. Parçalı kırılması da aslında iyi bir şey. Tek parça kırılsa büyük bir deprem üretecek. Böyle altılı, beşli parçalar kırıla kırıla biriken enerji sönümlenirse çok daha iyi olur.