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TFF'den deprem sonrası geçmiş olsun mesajı

TFF'den deprem sonrası geçmiş olsun mesajı

13:5723/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)

Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre 12:49 sıralarında Marmara Denizi Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Deprem İstanbul'da birçok bölgede hissedildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), deprem sonrası geçmiş olsun mesajı paylaştı.


Mesajda şu ifadeler yer aldı;

"Marmara Denizi'nde İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremlerde olumsuz bir durumun yaşanmamasını temenni ediyor, sarsıntıdan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."






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