Gündem İstanbulda 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi
İSTANBUL

İstanbul’da 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi

İstanbul’un Fatih ilçesinde yasa dışı yollarla ülkeye sokulduğu tahmin edilen 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı bir şüpheli yakalandı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da 73 kripto para üretim makinesi ele geçirildi
Piyasa değeri yaklaşık 580 bin lira civarında olduğu ifade edilen cihazlara el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet ekipleri, ilçedeki bir depoda kripto paraların üretildiği cihazların bulunduğu şeklindeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Depoya dün düzenlenen operasyonda, masalardaki metal tezgahlara kurulmuş 73 elektronik cihaz ele geçirildi. Cihazların kripto para üretiminde kullanıldığı belirlendi. Piyasa değeri yaklaşık 580 bin lira civarında olduğu ifade edilen cihazlara el konulurken, olayla bağlantılı bir şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan şüpheli İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Zanlının polisteki ifade işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

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