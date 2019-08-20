Gündem İstanbulda 8 PKKlı yakalandı
İSTANBUL

İstanbul’da PKK/KCK propagandası yapan ve destek veren 8 kişi yakalandı

İstanbul’da 8 PKK'lı yakalandı

İstanbul'da PKK faaliyetlerinin ortaya çıkarılması ve örgüte destek verenlerin yakalanması için yürütülen soruşturma kapsamında 7 ilçede yapılan operasyonda 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Haber Merkezi IHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik sürdürülen çalışmalarda PKK/KCK terör örgütüne bağış ve PKK/KCK terör örgütü propagandası yaptıkları değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik sabah saatlerinde Ataşehir, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştirdi.

DOKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Farklı adreslerde yapılan operasyonda 8 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 15 adet 7.65mm çapında fişek, çok sayıda örgütsel nitelikte dergi, kitap, doküman ve şahıslara ait dijital materyaller elde edildiği öğrenildi.

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