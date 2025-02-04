Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da 80 bin dilenciye yönelik işlem gerçekleştirildi

İstanbul'da 80 bin dilenciye yönelik işlem gerçekleştirildi

16:444/02/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İstanbul'da 1 Haziran 2023'ten bu yana dilencilikle mücadele çalışmaları kapsamında 80 bin 125 kişi hakkında işlem yapıldı, 207 çocuk koruma altına alındı, 307 kişi için suç duyurusunda bulunularak haklarında adli işlem başlatıldı. Vali Davut Gül "Sorunun değil çözümün bir parçası olacağız. İlimizde dilencilikle mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.

İstanbul'da 1 Haziran 2023'ten bu yana dilencilikle mücadele çalışmaları kapsamında, 16 bin 427'si çocuk, 63 bin 698'i yetişkin olmak üzere 80 bin 125 kişi hakkında işlem yapıldı.


Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında, mülki idare amirleri, adli yargı mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla
"Dilencilikle Mücadele Toplantısı"
gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, Ataşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar ilçeleri başta olmak üzere kentte dilencilikle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.


80 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı


İstanbul'da 1 Haziran 2023'ten bu yana, dilencilikle mücadele kapsamında, 16 bin 427'si çocuk, 63 bin 698'i yetişkin olmak üzere toplam 80 bin 125 kişi hakkında işlem yapıldı.


İşlem yapılanların yüzde 20,5'ini çocuklar, yüzde 79,5'ini ise yetişkinler oluşturdu.


Bu kişilerden 54 bin 350'sine idari işlem uygulanırken, 469 yabancı dilenci İl Göç Müdürlüğüne sevk edilerek sınır dışı işlemi başlatıldı.


Çalışmalarda 207 çocuk koruma altına alındı, 307 kişi için suç duyurusunda bulunularak haklarında adli işlem başlatıldı.

Vali Gül, toplantıda yaptığı değerlendirmede,
"Sorunun değil çözümün bir parçası olacağız. İlimizde dilencilikle mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdüreceğiz."
ifadelerini kullandı.



#Dilencilik
#İstanbul Valiliği
#İstanbul Valisi Davut Gül

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kar yağışı bu illeri etkileyecek: Kayseri, Niğde, Nevşehir, Sivas okullar tatil mi?