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İstanbul'da 9 ilçede narkotik operasyonu

İstanbul’un dokuz ilçesinde peş peşe düzenlenen seri operasyonlarda gözaltına alınan 315 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı. Operasyonlarda 849 kilo 880 gram kısaca “MET” olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi.

11:58 . 24/07/2023 Monday
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İstanbul'da 9 ilçede narkotik operasyonu.

İstanbul'da 9 ilçede narkotik operasyonu.

İstanbul’un dokuz ilçesinde peş peşe düzenlenen seri operasyonlarda gözaltına alınan 315 uyuşturucu madde satıcısı tutuklandı. Operasyonlarda 849 kilo 880 gram kısaca “MET” olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi.


İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir ayda uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Başakşehir, Şile, Tuzla, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Esenyurt, Bahçelievler, Büyükçekmece ve Şişli İlçeleri'nde 10 farklı operasyon düzenledi.



Peş peşe yapılan seri operasyonlarda gözaltına alınan 315 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.


Operasyonlarda 849 kilo 880 gram kısaca "MET" olarak adlandırılan Metamfetamin maddesi ele geçirildi.






#İstanbul
#Metamfetamin
#Uyuşturucu
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