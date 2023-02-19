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İstanbul’da 93 okula tahliye kararı

İstanbul’da yapılan etüt çalışmaları doğrultusunda 93 okul riskli olarak belirlendi. Bu okulların tahliye edilmesine ve öğrencilerin başka okullara nakledilmesine karar verildi. 51 bin 995 öğrenci ve 2 bin 765 öğretmen depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek. Bu okullardan 76’sı yıkılıp yeniden yapılacak, 17'si ise güçlendirilecek.

04:00 . 19/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
İstanbul Valiliği riskli 93 okul için tahliye kararı aldı.

İstanbul Valiliği riskli 93 okul için tahliye kararı aldı.

İstanbul Valiliği, 20 Şubat Pazartesi (yarın) itibarıyla kentte riskli bulunan 93 okulun öğrencilerinin depreme dayanıklı okullara nakledilerek, eğitim öğretime devam edeceklerini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 17 Ağustos depreminden sonra, olası yıkıcı etkileri en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi’nin kurulduğu hatırlatıldı. Bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi kapsamında, kentte 1999 öncesi inşa edilen 1418 okulun etütlerinin yapıldığı, 67’sinin depreme dayanıklı, 1351’inin riskli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

YENİDEN İNŞA EDİLİYOR

Riskli 1351 okulun 769’unun güçlendirildiği, 367’sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilirken, 87 okulun da güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi. Valilik, deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109’unun yıkılıp yeniden yapılması, 19’unun da güçlendirilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu. Geçen yıl bu 128 riskli okuldan 35’indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı ifade edildi:

Çocukları, yıkım kararı çıkan okullara giden bazı veliler, okul önlerinde eylem yaptı.

ÖĞRENCİLER BAŞKA OKULA

“Geriye kalan 93 riskli okulumuzun etüt çalışmaları neticesinde, 76 okulumuzun yıkılıp yeniden yapılması, 17’sinin de güçlendirilmesi kararlaştırıldı. 20 Şubat 2023 itibarıyla bu riskli 93 okuldaki öğrencilerimiz kaymakamlıklar, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri koordinasyonuyla depreme güvenli okullara nakledilerek eğitim öğretime devam edecekler. Bu okullarımız, ihtiyaca göre taşımalı eğitim kapsamına alınacak. 93 riskli okulumuzdaki 51 bin 995 öğrencimiz ve 2 bin 765 öğretmenimiz depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek.”


#İstanbul Valiliği
#İstanbul
#Okul
#Deprem
1 saat önce
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İstanbul’da 93 okula tahliye kararı
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