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İstanbul'da akılalmaz olay: Döktüğü moloz arkadaşını öldürdü

İstanbul'da akılalmaz bir olay meydana geldi. Hadımköy'deki bir inşaatta temizlik işçisi olarak çalışan Gültekin Işık aynı inşaatta çalışan arkadaşı R.Ö.'nün 4'üncü kattan el arabasıyla döktüğü molozların kafasına isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

15:33 . 23/03/2023 الخميس
DHA
Molozların altında kalan temizlik işçisi öldü

Molozların altında kalan temizlik işçisi öldü

İddiaya göre, Hadımköy'de 7 katlı inşaatın 4'üncü katında temizlik yapan R.Ö, el arabasına doldurduğu molozları inşaattan aşağıya döktü. R.Ö'nün döktüğü molozlar, o sırada inşaatın arsa kısmında çalışan iş arkadaşı Gültekin Işık'ın kafasına isabet etti.



Kafasına düşen beton ve moloz yığınları ile ağır yaralanan 45 yaşındaki Gültekin Işık'ın yardımına arkadaşları koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Gültekin Işık'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.


Gültekin Işık'ın cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaydan sonra panikle kaçan R.Ö ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.



#İstanbul
#Hadımköy
#inşaat
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