İstanbul'da arefe günü yollar boş kaldı

11 ayın sultanı Ramazan'ın son gününe girildi.





Okulların ara tatilinin bayram tatiliyle birleşmesi üzerine vatandaşlar aileleriyle yollara düştü.





Yollarda araç kalmadı





Bunun üzerine İstanbullular başta olmak üzere birçok vatandaş şehir değiştirdi.





Megakentlilerin Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmeleri nedeniyle yollar boş kaldı.





Trafik yüzde 8 olarak ölçüldü





Arefe günü İBB’nin trafik haritasına göre saat 10.30 sıralarında yoğunluk yüzde 8 olarak ölçüldü.





Anadolu Yakası'nda Kartal D-100 Karayolu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde trafiğin oldukça akıcı olduğu görüldü.





İstanbul'da gezilecek rotalar





Böylelikle kent tatile çıkmayan İstanbullulara kaldı.





Müzeleri ve tarihi eserleriyle yerli-yabancı binlerce turistin ilk uğrak yeri olan Tarihi Yarımada’yı gezmenin en güzel zamanı bayramlar.





Hava sıcaklığının da 17 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar için gidilecek rotalar...





Avrupa Yakası'na geçmek isteyenler için tarihi mekanlar, yeşillikler içinde vakit geçirmek isteyenler için seçenekler bulunuyor.





Vapurla Beşiktaş'a geçerek yürüyerek Yıldız Parkı'na ulaşabilirsiniz. Buradaki ister masalarda ister yeşillik üzerinde yanınıza alacağınız yiyecek ve içeceklerle vakit geçirebilirsiniz.





Buradan bir otobüsle Sarıyer'e geçerek Emirgan korusunda laleler içinde yürüyüş yapabilirsiniz. Fotoğraf severler için de oldukça iyi bir seçenek.





Tarihi ziyaretlerde bulunmak isteyenler için de tramvayla Fatih'e geçerek burada karşılıklı olan Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret edebilirsiniz.





Kapalıçarşı da alışveriş tutkunları için ideal bölgelerden biri.





İstanbul'un güzel manzaralarını görmek için Boğaziçi tekne turu da yapabilirsiniz.





Karaköy de Megakent sakinliğinde dolaşılacak en güzel rotalardan biri. Yeme-içme seçeneğinin çok olduğu bölgede, bol bol fotoğraf çekmek de mümkün.





İstanbul'un hemen hemen dört bir yanında yapılan millet bahçeleri de sakinlikte sizlere eşlik edebilecek en keyifli rotalar arasında yer alıyor.





Çocuklu aileler için de oldukça uygun bir seçenek.











