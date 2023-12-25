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İstanbul'da asayiş operasyonu: Çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık bir ay boyunca il genelinde kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesine yönelik çalışma düzenlendi. Düzenlenen çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 şüpheli yakalandı

16:54 - 25/12/2023 Pazartesi
IHA
İstanbul'da asayiş operasyonu
İstanbul'da asayiş operasyonu
İstanbul'da bir ayda yapılan çalışmalarda 6 bin 120 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yaklaşık bir ay boyunca il genelinde kamu düzeninin ve güvenliğinin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesine yönelik çalışma düzenlendi.

Düzenlenen çalışmalar neticesinde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 6 bin 120 hükümlü ve çeşitli suçlardan aranan 12 bin 504 şahıs ile birlikte toplam 18 bin 624 aranan şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Yakalanan İmdat G. isimli zanlının 13 yıl önce İstanbul Bahçelievler'de Orhan D. isimli şahsın öldürülmesi olayına karıştığı öğrenildi.

"Kasten adam öldürme" suçundan hakkında 27 yıl hapis cezası bulunan İmdat G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#istanbul
#asayiş
#operasyon
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