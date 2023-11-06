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İstanbul'da 'Balfour Anlaşması'ndan Aksa Tufanı'na Filistin Meselesi' sempozyumu düzenlendi

İstanbul'da 'Balfour Anlaşması'ndan Aksa Tufanı'na Filistin Meselesi' başlıklı sempozyum düzenlendi. Düşünce ve kültür alanında faaliyet gösteren Dünya Forumu tarafından düzenlenen etkinlikte, konuşmacılar, 7 Ekim'de gerçekleşen başarılı bir askeri operasyonun, doğru bir inançla yetişmiş insanların çabalarıyla gerçekleştiğini belirtti. Konuşmacılar, bu operasyonun, İsrail'e karşı zafer kazanmış olduğunu söylediler.

10:26 - 6/11/2023 Pazartesi
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Fevzi Barhoum ve Abdülhakim Henini (Hamas liderlerinden) - Dr. Mahoud El hagrawy Filistin Âlimler heyetinin Kudüs komitesi

Fevzi Barhoum ve Abdülhakim Henini (Hamas liderlerinden) - Dr. Mahoud El hagrawy Filistin Âlimler heyetinin Kudüs komitesi

Konuşmacılar, işgalcilerin direnişçilere ulaşamaması nedeniyle siviller ve çocuklara saldırdığını belirterek, Gazze'deki şehitlerin yüzde 70'inin kadınlar ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekti. Ayrıca İsrail'in kayıplarını gizlediğini ve askerlerinin moralini zayıflatmamak için gerçek rakamları açıklamadığını ifade ettiler.

Aynı zamanda konuşmacılar, "Mescid-i Aksa Tufanı"nın 'savaşın insan değerlerini' ve 'insan hakları ilkelerini' iddia eden batı liderlerinin gerçek yüzünü açığa çıkardığını ve Filistin meselesini terk eden baskıcı rejimleri açıkça eleştirdiğini belirterek, esasen normalleşmeyi tamamen durduran bu savaşın, Filistin-İsrail çatışmasının geleceğini şekillendirdiğini ve İsrail'in genişlemesi tehdidinden ulusu koruduğunu söylediler.

Birleşmiş bir ulusun zafer kazanması için birliğin gerekliliğini vurgulayan konuşmacılar, İslam Devleti'nin yokluğunun İsrail'in faaliyetlerine karşı güçlü bir İslam devletinin çıkmasını engellediğinin altını çizdiler.

Ayrıca, "Mescid-i Aksa Tufanı, 'Ulusun damarlarında akan kanı yeniledi ve Müslümanların inancını doğrulayan birçok eğitimsel mesaj gönderdi" diyen konuşmacılar, 7 Ekim'in askeri okullarda incelenen başarılar nedeniyle, tarihi bir olay olduğunu belirttiler.

Konuşmacılar, Filistin'in kurtuluşunun, Arap halklarının zulümden kurtarılmasıyla başladığını ve Gazze halkının kuşatılmasının bir ihanet olduğunu söyleyerek, Gazze halkını koruma ve desteklemenin, Mısır'ın ulusal güvenliğini korumak olduğunu vurguladılar.

Sempozyuma, çeşitli düşünce insanları, İslam hareketinin liderleri ve Hamas'ın liderlerinin yanı sıra çeşitli uzmanlar ve akademisyenler katıldı. Katılımcılar, Gazze'deki direnişin devam ettiğini ve düşmanın günlük olarak büyük kayıplar yaşadığını ve bunları açıklamadığını belirten Hamas lideri Halid Meşal'ın eşi tarafından kaydedilmiş bir mesajı dinledi.


İncirlik Hava Üssü'ndeki 'Gazze' protestosunda provokatif girişim: Güvenlik sebebiyle yarıda kesildi
İncirlik Hava Üssü'ndeki 'Gazze' protestosunda provokatif girişim: Güvenlik sebebiyle yarıda kesildi

İHH'nın İncirlik Üssü çevresinde düzenlediği eylem sırasında provokatör bazı gruplar taşkınlık çıkardı. Polis gaz ve suyla taşkınlık çıkaranlara müdahale etti. İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adana İncirlik Hava Üssü' önünde düzenlediğimiz İsraili Protesto gösterisinde Bir gurup öfkeli miting katılımcısının üsse doğru yürümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesi oldu. Mitingimizi güvenlik sebebiyle yarıda kesmek zorunda kaldık." dedi. İHH Başkanı Bülent Yıldırım da "İrademizin dışındaki bazı gruplar farklı eylemlere girdiler" açıklamasında bulundu.


#Gazze
#Hamas
#İsrail
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