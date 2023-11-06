İstanbul'da 'Balfour Anlaşması'ndan Aksa Tufanı'na Filistin Meselesi' sempozyumu düzenlendi

Konuşmacılar, işgalcilerin direnişçilere ulaşamaması nedeniyle siviller ve çocuklara saldırdığını belirterek, Gazze'deki şehitlerin yüzde 70'inin kadınlar ve çocuklardan oluştuğuna dikkat çekti. Ayrıca İsrail'in kayıplarını gizlediğini ve askerlerinin moralini zayıflatmamak için gerçek rakamları açıklamadığını ifade ettiler.

Aynı zamanda konuşmacılar, "Mescid-i Aksa Tufanı"nın 'savaşın insan değerlerini' ve 'insan hakları ilkelerini' iddia eden batı liderlerinin gerçek yüzünü açığa çıkardığını ve Filistin meselesini terk eden baskıcı rejimleri açıkça eleştirdiğini belirterek, esasen normalleşmeyi tamamen durduran bu savaşın, Filistin-İsrail çatışmasının geleceğini şekillendirdiğini ve İsrail'in genişlemesi tehdidinden ulusu koruduğunu söylediler.

Birleşmiş bir ulusun zafer kazanması için birliğin gerekliliğini vurgulayan konuşmacılar, İslam Devleti'nin yokluğunun İsrail'in faaliyetlerine karşı güçlü bir İslam devletinin çıkmasını engellediğinin altını çizdiler.

Ayrıca, "Mescid-i Aksa Tufanı, 'Ulusun damarlarında akan kanı yeniledi ve Müslümanların inancını doğrulayan birçok eğitimsel mesaj gönderdi" diyen konuşmacılar, 7 Ekim'in askeri okullarda incelenen başarılar nedeniyle, tarihi bir olay olduğunu belirttiler.

Konuşmacılar, Filistin'in kurtuluşunun, Arap halklarının zulümden kurtarılmasıyla başladığını ve Gazze halkının kuşatılmasının bir ihanet olduğunu söyleyerek, Gazze halkını koruma ve desteklemenin, Mısır'ın ulusal güvenliğini korumak olduğunu vurguladılar.

Sempozyuma, çeşitli düşünce insanları, İslam hareketinin liderleri ve Hamas'ın liderlerinin yanı sıra çeşitli uzmanlar ve akademisyenler katıldı. Katılımcılar, Gazze'deki direnişin devam ettiğini ve düşmanın günlük olarak büyük kayıplar yaşadığını ve bunları açıklamadığını belirten Hamas lideri Halid Meşal'ın eşi tarafından kaydedilmiş bir mesajı dinledi.







