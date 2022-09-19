​İstanbul’da Balıkesir çıkarması ​

Verimli ovaları ve eşsiz doğayısıyla yeryüzü cenneti Balıkesir’in yöresel ve kültürel ürünleri, İstanbul Yenikapı’da “Balıkesir Tanıtım Günleri” kapsamında 5 gün boyunca tanıtıldı. Memleket hasreti çeken Balıkesirlilerin ve Türkiye’nin her yerinden milyonlarca insanın bulunduğu İstanbul’da yaşayan vatandaşların büyük ilgi gösterdiği tanıtım günleri, gerçekleştirilen etkinliklerle göz doldurdu.

İstanbul’da yaşayan Balıkesirliler, 14-18 Eylül günleri arasında Yenikapı Fuar Alanı’nda düzenlenen Memleket Günleri’nde hasret giderdi. İstanbul Balıkesirliler Derneği koordinesinde ve Balıkesir Valiliği himayesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve 20 ilçe belediyesi, şehrin marka değerlerini ön plana çıkararak 5 gün boyunca yüzlerce çeşit ürünüyle İstanbul’da şov yaptı.

Stantlarda yok yoktu

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Üzerinde firma; zeytinlerinden zeytinyağlarına, peynirlerinden tereyağına, kaymağından balına, höşmeriminden Balıkesir Kaymaklısına, özel karışım baharatlarından kurutulmuş meyve-sebzelerine, pekmezinden tahinine, reçelinden salçasına kadar daha birçok ürünü ziyaretçilerle buluşturuldu. 40’ın üzerinde stant bulunan kültürel ürün çadırında 20 ilçe belediyesinin yanı sıra; Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı meslek edindirme kursları (BALMEK) açtığı stantlarda; iğne oyaları, Balıkesir Pullusu, çarpana, çini, takı tasarım, güzel sanatlar ve ebru atölyelerinde ürünlerini ziyaretçilere tanıttı. Büyükşehir Belediyesi Çiftçi Eğitim Merkezi (BAÇEM) tarafından da çeşit çeşit Balıkesir balı, belediye bünyesinde yetiştirilen aromatik bitkilerin çayları, hidrosolleri, uçucu yağları, Türkiye’nin ilk yerli kara mürver şurubu SAMBUÇEM ziyaretçilere sunuldu. 50 çeşit peyniri, onlarca çeşit ekmeği, zeytini ve zeytinyağlarını da ziyaretçilere tattıran Büyükşehir Belediyesi aralarında dünyanın en iyisi seçilen “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının da bulunduğu birçok kültür yayınını memleketlilerine tanıttı.

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İstanbullular hayran kaldı

İstanbul’da yaşayan Balıkesirlilerin bir araya gelerek kaynaşması ve memleketlerinin ürünlerine ulaşımlarının sağlanmasının yanı sıra; Balıkesirli olmayanların da ziyaret ederek hayran kaldığı tanıtım günlerinde şehrin ürünlerinin tanınırlığı artırıldı. Höşmeriminden kaymaklısına, kokorecinden sucuğuna, köftesinden hamur işi ürünlerine, Ayvalık tostundan Susurluk tostu ve ayranına kadar birçok lezzete ziyaretçiler büyük ilgi gösterdi.

5 gün 5 gece tanıtımlar devam etti

Balıkesir’in kurtuluşunun simgesi Tülütabaklar’dan kültür mirası Barana’ya, Zeytin Çekirdekleri müzik grubundan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı sanatçılarının verdiği konserlere kadar birçok program 5 gün boyunca etkinlik alanında sergilendi. Balıkesir’in yetiştirdiği ünlü sanatçıların verdiği konserlerle gündüz ayrı gece ayrı renklendirilen tanıtım günlerinde; İsmail Özkan, Ali Çakar, Kübra Bağlan, Caner Şahin ve Bengü sahne alarak katılımcılara müzik ziyafeti verdiler.

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Bengü konserinde konuşan Sındırgı Belediye Başkanı ve aynı zamanda Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi Turizm Komisyonu Başkanı Ekrem Yavaş “20 ilçe belediye başkanı, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Vali Hasan Şıldak ve İstanbul Balıkesirliler Derneği ile birlikte böyle bir ortamda sizlerle buluşmak istedik.” diye konuştu.

“Harika bir tanıtım olmuş”

Milyonların sevgilisi ünlü sanatçı Bengü de “Gerçekten harika bir tanıtım olmuş; muhteşem bir çadır, muhteşem bir alan çok emek verilmiş. Balıkesir, Türkiye’nin en büyük kıymetlerinden bir tanesi. Verilen tüm emeklerin karşılığını göreceğini eminim, bunun için emeği geçen herkese ben de bir Balıkesirli olarak teşekkür ediyorum.” dedi.