İstanbul'da bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı: Hastalar mağdur oldu

İstanbul'da bazı doktorlar iş bırakma eylemi yaptı.

Türk Tabipleri Birliğinin (TTB), Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla başlattığı bir günlük iş bırakma eylemi kapsamında, İstanbul'da bazı doktorlar iş bıraktı.

HASTALAR MAĞDUR OLDU

Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servis önünde toplanan Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) adına açıklama yapan Genel Sekreter Yiğithan Okar, haksızlıkların artık tüm çalışanlar için dayanılamayacak boyutta olduğunu belirterek, "Bu kadar haksızlığın olduğu yerde hala hizmet varsa bu da sağlık çalışanlarının fedakarlığıdır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan hastanelere tedavi için giden vatandaşlar ise doktorları yerlerinde bulamadı. Mağdur olan hastalar doktorların göreve dönmesini istedi.