Gündem İstanbulda bazı vapur seferleri iptal
İSTANBUL

İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal

İstanbul Boğazı'nda yapılacak 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi.

Haber Merkezi AA
İstanbul Boğazı'nda yapılacak bazı vapur seferleri iptal edildi.
İstanbul Boğazı'nda yapılacak bazı vapur seferleri iptal edildi.

İstanbul Şehir Hatları AŞ'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Boğazı'nda düzenlenecek 30. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı nedeniyle bazı boğaz turu vapur seferleri gerçekleştirilmeyecek.

Bu kapsamda, 10.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 15.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 13.35 kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, 18.00 Anadolu Kavağı kalkışlı Uzun Boğaz Turu seferi, Emirgan kalkışlı 10.00-11.00-12.30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - Anadolu Hisarı - Bebek) seferi, Bebek kalkışlı 10.30-12.00-13.30 orta ring (Emirgan - Kanlıca - Anadolu Hisarı - Bebek) seferi yapılmayacak.

Öte yandan Sarıyer kalkışlı 07.20 Sarıyer - Eminönü seferinin Kanlıca uğraması yapılmazken, Kanlıca iskelesi, 08.00-12.00 arasında görevliler dışındaki kişilere kapatılacak.

'Aksa'yı kirletiyorlar!'

'Aksa'yı kirletiyorlar!'

​Kudüslü kadından Müslümanların yüreğini titreten feryat...
İlk uçuş 2022'de

İlk uçuş 2022'de

​Hürjet Projesi kapsamında iddialı bir takvim planlamasına gidildi.
'Türkiye' korkusu sardı

'Türkiye' korkusu sardı
'7' numaranınyeni sahibi

'7' numaranınyeni sahibi

​Ronaldo'nun formasını giyecek isim belli oldu.
'Korku sarmış'

'Korku sarmış'

​CHP'li vekilden Kılıçdaroğlu'na kurultay tepkisi.
'Gelen tekliflergurur verici'

'Gelen tekliflergurur verici'

​Yusuf Yazıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kızılay'dan'Nitrit' açıklaması

Kızılay'dan'Nitrit' açıklaması

​Kasıtlı olarak karalama kampanyası başlatıldı.
Binlerce sivil...

Binlerce sivil...

Birkaç gün önce başlayan tahliyeler tamamlandı.

Koğuşunda bulundu

Koğuşunda bulundu

​Meclis'i bombalayan FETÖ'cü hainden çıktı.
'Kanser'le kandırmış

'Kanser'le kandırmış

Adnan Oktar ve Oktar Babuna'nın tanışma hikayesi.
Bir aile katliamı daha

Bir aile katliamı daha

Ağabeyini babasını yengesini ve 2 yeğenini katletti.
'Dönüş olursadeğerlendiririz'

'Dönüş olursadeğerlendiririz'

​MHP'den dikkat çeken İyi Parti çıkışı.
Serveti1 milyar dolar

Serveti1 milyar dolar

Sorgusunda 80 öncesi karanlık çıktı.
Yeni takımıbelli oldu

Yeni takımıbelli oldu

G.Saray'dan ayrıldı Süper Lig'de devam edecek.
Aşırı sıcak vesağanak uyarısı

Aşırı sıcak vesağanak uyarısı

​Meteoroloji, İstanbul ve çevresine bu uyarıyı yaptı.
Aboubakar içinyeni görüşme

Aboubakar içinyeni görüşme

Beşiktaş, Aboubakar için yeniden masaya oturacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.