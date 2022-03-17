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İSTANBUL

İstanbul'a kar yeniden geliyor: En yoğun yağış

İstanbul'da yeniden bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji, ülkemizde beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava sistemine karşı uyarı yayınladı. Son hava durumu raporuna göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul'da yağışın kaç gün süreceği ve en kuvvetli gün olacağı gün açıklandı. İşte beklenen kar ile ilgili detaylar ve 17 Mart hava durumu raporu...

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Haber Merkezi Diğer
İstanbulda beklenen kar: İstanbulda kar ne zaman yağacak? İstanbula kar yeniden mi geliyor? Kar ne zaman başlayacak? Kar kaç gün sürecek? İstanbul hava durumu
İstanbul'a kar yeniden geliyor.

İstanbul'da yeniden bir soğuk hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji, ülkemizde beklenen yeni soğuk ve yağışlı hava sistemine karşı uyarı yayınladı. Son hava durumu raporuna göre İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak. Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunda İstanbul'da yağışın kaç gün süreceği ve en kuvvetli gün olacağı gün açıklandı. İşte beklenen kar ile ilgili detaylar ve 17 Mart hava durumu raporu...

SOĞUK HAVA DALGASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Malatya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle karla karışık yağmur ve Kar, Marmara, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak şeklinde görülmesi, akşam saatlerinde Trabzon'un doğusu ile Rize ve Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

KAR KAÇ GÜN YAĞACAK?

İstanbul'da beklenen kar yağışı yarın başlayacak, cumartesi günü etkisini artıracak. Kar yağışı pazar günü de devam ettikten sonra pazartesi havanın biraz ısınmasıyla karla karışık yağmura dönecek. Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da en yoğun kar yağışı cumartesi günü görülecek.

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