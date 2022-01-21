İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin: Ara bulucu olabiliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan cuma namazı çıkışında Çamlıca Camii'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Rusya - Ukrayna gerilimine yönelik konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İşgale yönelik herhangi bir gelişme veyahut bir savaş çıkması, bölgenin huzuru için çok ciddi bir ihlal doğurur.

Bir savaş çıkması bölgenin huzuru için çok ciddi ihlal doğurur. Bu bölgeyi çok ciddi rahatsız eder. Rusya ve Ukrayna arasında bir barışın olmasına biz ara bulucu olabiliriz.

Üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu Zelensky ve Putin'e ifade etmiştim. Önümde bir Ukrayna ziyareti var. Sayın Putin ile ama telefon ama Moskova ziyareti ile görüşebiliriz. Barışın egemen olmasını istiyoruz' dedi.



