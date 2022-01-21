İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, mega kente Silivri’den giriş yaptı.
Kar yağışının etkisini, giderek artırması bekleniyor.
İstanbul’da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, mega kente Silivri’den giriş yaptı.
Kar yağışının etkisini, giderek artırması bekleniyor.
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