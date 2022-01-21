Gündem İstanbulda beklenen kar yağışı başladı
İSTANBUL

İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

Meteorolojinin uyarılarının ardından beklenen kar yağışı İstanbul’da başladı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı
Arşiv- Kar yağışının etkisini artırması bekleniyor.

İstanbul’da öğlen saatlerinde ortalık karardı, gündüz adeta geceye döndü. Meteorolojinin uyarılarının ardından da kar yağışı, mega kente Silivri’den giriş yaptı.

Kar yağışının etkisini, giderek artırması bekleniyor.

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