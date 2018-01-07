İstanbul’da beni FETÖ ağırladı

ABD’de Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın yargılandığı davanın yargıcı Richard M. Berman, 2014’te Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) bağlı Yüksel-Karkın-Küçük (YKK) avukatlık bürosunun düzenlediği sempozyuma katılması ve otel faturalarının bu kuruluş tarafından ödenmesi konusunda yeni yorum yapmaktan kaçındı. AA muhabirinin yazılı olarak ilettiği sorulara yargıcın basın ofisi, Berman’ın daha önceki açıklamalarını göndermekle yetindi.

AÇIKLAMALAR İTİRAF NİTELİĞİNDE

Türkiye’de otel faturalarının FETÖ tarafından ödendiğinin ortaya çıkması hakkında Berman, 2016 Eylül ayında yaptığı açıklamada, YKK tarafından 2014’te İstanbul’da düzenlenen sempozyuma katılım davetini kabul ettiğini ve katılımcıların seyahat ve otel masraflarının da bu kurum tarafından ödendiğini belirtmişti. Berman’ın açıklamasının itiraf niteliğinde olduğu görülüyor.

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FETÖ’NÜN ABD İMAMI DA ORADAYDI

Yargıç Richard M. Berman’ın İstanbul’da Four Seasons Hotel’de 2203 No’lu odada kaldığına ilişkin faturalar ortaya çıkmıştı. Berman’ın 6 Mayıs’ta giriş yaptığı ve bir gece kaldığı otele YKK hukuk bürosu tarafından 480 Euro ödeme yapıldığı basına yansımıştı. Konuyla ilgili soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, otelde aynı tarihte örgütün ABD imamı Faruk Taban’ın da kaldığı ve sempozyuma katıldığı bilgisine ulaştı.

Büronun sahipleri yurtdışına kaçtı

İstanbul’daki Astoria alışveriş merkezinde bulunan söz konusu hukuk bürosuna, 15 Temmuz darbe girişimin ardından savcılık talimatı ile operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda çok sayıda dökümana el konulurken, büronun ortakları Cüneyt Yüksel ve Murat Karkın’a ulaşılamamış ve yurtdışına kaçtıkları tespit edilmişti. Söz konusu büronun sahipleri halen firari konumda bulunurken; 12 avukat ise gözaltına alınmıştı.

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