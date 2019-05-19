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Gündem İstanbulda bugün toplu ulaşım ücretsiz
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İSTANBUL TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da bugün toplu ulaşım ücretsiz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İstanbul'da toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet veriyor.

Haber Merkezi AA
Vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.
Vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

15 Mayıs'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda alınan kararla vatandaşlar bugün kentte toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Sabah saatlerinde başlayan uygulama, seferler bitene kadar devam edecek.

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