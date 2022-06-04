​İstanbul’da büyük tarım buluşması ​

Türk ve Arap şirketleri arasındaki ticari ilişkilerin güçlenmesi ve gelişmesi hedefiyle çalışmalarını yürüten Türk ve Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP), “Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojiler Fuarı’nda, Arap ve Türki cumhuriyetlerden iş insanlarını ağırlamaya hazırlanıyor. Türkiye gıda ve tarım sektöründeki üreticileri Arap yatırımcıları ile buluşturacak fuar, 22-23 Haziran tarihlerinde Pullman Convention Center’da, 1.500 iş insanı ile 200’den fazla Türk firmasını biraraya getirecek. Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ticaret hacminin büyümesi için yeni fırsatlar sunacak fuar, Rusya-Ukrayna savaşının ardından küresel gıda krizine karşı iş birliğini de teşvik edecek.
TÜRKİYE LOJİSTİK MERKEZ
- Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği Derneği (TÜRAP) Genel Başkanı Sabuhi Attar, Arap ve Körfez ülkelerinin Türk firmalarıyla hem karşılıklı ticaret hem de yatırım konularında iş birliği yapılmasının önemine dikkat çekti. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle gıda krizine dikkat çeken Attar, “Yakın zamanda tarım ve gıda konusunda dünyada depremler yaşanacak. Bu süreçte Arap ve bilhassa Körfez ülkeleri için gıda güvenliği daha da önem kazanacak. Türkiye, hem istikrar hem de stratejik olarak önemli bir lojistik merkezi durumunda. Bu özellikleriyle Türkiye’de yatırım yapan iş insanlarının bu zorlu dönemde daha kolay çıkacağına inanıyorum” dedi.