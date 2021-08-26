Gündem İstanbulda çakarlı araç denetimi Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi
İSTANBUL

İstanbul'da çakarlı araç denetimi: Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Kavacık TEM Otoyolu'nda yapılan denetimde bir sürücüye otomobilinde çakar bulundurmak, kullanmak ve emniyet şeridini ihlal etmekten 4 bin 17 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda çakarlı araç denetimi
Ekipler, kuralları ihlal edenlere ceza kesti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu Kavacık mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.

1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.

DHA

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
GÜNDEM
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi

Denetimler sırasında 06 FV 2786 plakalı otomobil sürücüsüne çakar bulundurmak, kullanmak ve emniyet şeridi ihlal etmekten 4 bin 17 lira ceza kesildi.

DHA

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
GÜNDEM
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
  • Ekipler denetimler sırasında abartı egzoz ve cam filmi bulunan otomobil sürücülerine de ceza kesti.

Otomobilinde cam film olmasından ceza kesilen Muhammet Balbay, "Nerdeyse bütün araçlarda cam film var. Bizimkisi fazla göze batıyormuş. 600 lira ceza kesildi" diye konuştu. Ekiplerin denetimleri devam ediyor.

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi
GÜNDEM
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Kuralları ihlal edenlere ceza kesildi
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