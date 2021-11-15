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İSTANBUL

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi

İstanbul'da usulsüz çakar ve siren bulundurarak emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı. Ataşehir TEM Otoyolu'nda yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durduruldu. Denetimler sırasında cam filmi bulunan ve emniyet şeridi ihlali yapan otomobil sürücülerine ceza kesildi.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda çakarlı araç denetimi
Çakar denetimi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri Ataşehir TEM Güney yol Çamlıca Gişeleri istikametinde çakar kullanan araçları durdurarak denetledi.


1 Kasım 2019 tarihinden itibaren sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takması ve kullanmasının yasaklanması nedeniyle yasağa uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi. Ekipler cam filmi bulunan 2 otomobil sürücüsüne ayrı ayrı 314 lira ve emniyet şeridi ihlal eden 7 sürücüye de 1339 lira cezai işlem uyguladı.


İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
GÜNDEM
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
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