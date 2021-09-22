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İSTANBUL

İstanbul’da çakarlı araç denetimi: Ekipler tek tek inceledi

İstanbul’da usulsüz çakar ve siren tertibatı bulunduran ve emniyet şeridini kullanan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul’da çakarlı araç denetimi: Ekipler tek tek inceledi
Siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi.

TEM Otoyolu Kavacık mevkiinde yapılan denetimlerde çakar-siren tertibatı bulunan araçlar durdurulurken, cam filmi bulunan otomobilin sürücüsüne ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM Otoyolu Kavacık mevkii FSM Köprüsü istikametinde oluşturulan kontrol noktasında çakarlı araçlar durdurularak denetlendi.

İHA

Sivil sürücülerin araçlarına çakar lamba takıp takmadığı kontrol edildi. Denetimler sırasında çakar siren tertibatı olan araçlar durdurularak izin belgeleri incelendi.

Ekipler, denetimler sırasında otomobilinde cam filmi bulunan otomobil sürücüsüne de ceza kesti.

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