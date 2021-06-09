İstanbul'da çakarlı araç denetimi: İhlal yapanlara ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı. Basın Ekspres yolunda usulsüz çakar ve siren bulunduran, emniyet şeridini ihlal eden araçları ekipler tek tek kontrol etti.

DHA

Araçların çoğunun kurallara uyduğu görülürken bir araç sürücüsünün çakar ihlali yaptığı, yetkisinin olmadığı tespit edildi.

DHA

Araç sahibi ve sürücüye bin 339'ar lira ve 314 lira da gecikmiş muayene ücreti cezasıyla birlikte toplamda 2 bin 992 lira para cezası kesildi.

REKLAM

DHA

GÜNDEM İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi

GÜNDEM 81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza