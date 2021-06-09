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İSTANBUL

İstanbul'da çakarlı araç denetimi: İhlal yapanlara ceza kesildi

İstanbul'da yetkisiz çakarlı ve siren tertibatlı araç kullananlara yönelik denetim yapıldı. Basın Ekspres yolundaki denetimlerde çakar kullanan araç sürücüsüne 2 bin 992 lira ceza kesildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda çakarlı araç denetimi: İhlal yapanlara ceza kesildi
Polis ekipleri, belirlenen kontrol noktalarında çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde önceden belirlenen kontrol noktalarında çakarlı araçları durdurarak denetim yaptı. Basın Ekspres yolunda usulsüz çakar ve siren bulunduran, emniyet şeridini ihlal eden araçları ekipler tek tek kontrol etti.

DHA

Araçların çoğunun kurallara uyduğu görülürken bir araç sürücüsünün çakar ihlali yaptığı, yetkisinin olmadığı tespit edildi.

DHA

Araç sahibi ve sürücüye bin 339'ar lira ve 314 lira da gecikmiş muayene ücreti cezasıyla birlikte toplamda 2 bin 992 lira para cezası kesildi.

DHA

İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi
GÜNDEM
İstanbul'da 'çakarlı araç' denetimi: Emniyet şeridini gereksiz kullananlara ceza kesildi

81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza
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81 ilde 'çakar lamba' uygulaması: 46 sürücüye ceza

Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor
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Yasak olmasına rağmen çakar lambalarına talep devam ediyor
Trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan 'çakar lamba' kullanımı 1 Kasım 2019'da yasaklandı. Yasak olmasına rağmen vatandaşların araçlardaki çakar lambalara talebi devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde trafikte tartıştığı sürücünün önünü kesen ve sürücü bıçaklayan çakar lambalı saldırgan sonrasında çakar lambası kullanımı tekrar gündeme geldi. 1 Kasım 2019 tarihinde yasaklanan çakar lambalara ise talebin devam ettiği belirtiliyor.


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