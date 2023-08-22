İstanbul'da çile bitmiyor: Şimdi de metro yandı

İstanbul metrosu
CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılara her gün bir yenisi ekleniyor.
Yolda kalan İETT otobüsleri, arıza yapan metrobüslerin ardından şimdi de metrolar çalışmaz oldu.
Metrodan dumanlar yükseldi
Konuya bir örnek daha Kirazlı-Bağcılar metro hattından geldi.
Dün akşam saatlerinde Kirazlı metro hattından dumanlar yükseldi.
Uzun süre beklenen metro, otogar durağına geldiğinde dumanlar yükseldi.
"Cayır cayır yanıyor"
Söz konusu video sosyal medyada da dolaşıma girince eleştirilerin dozu bir kez daha arttı.