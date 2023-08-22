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İstanbul'da çile bitmiyor: Şimdi de metro yandı

Yerel seçimlere az bir süre kalmışken CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da sorunların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Yenikapı - Kirazlı metrosunda yangın paniği yaşandı. O anları kaydeden vatandaş, "Rezilliğe bak" diyerek belediyeye tepki gösterdi.

09:56 . 22/08/2023 Salı
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İstanbul metrosu

İstanbul metrosu

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul'da toplu ulaşımda yaşanan sıkıntılara her gün bir yenisi ekleniyor.

Yolda kalan İETT otobüsleri, arıza yapan metrobüslerin ardından şimdi de metrolar çalışmaz oldu.

Metrodan dumanlar yükseldi

Konuya bir örnek daha Kirazlı-Bağcılar metro hattından geldi.



Dün akşam saatlerinde Kirazlı metro hattından dumanlar yükseldi.

Uzun süre beklenen metro, otogar durağına geldiğinde dumanlar yükseldi.

"Cayır cayır yanıyor"

O anları kayıt altına alan bir vatandaş,
"Şuraya bak metro yanıyor ya, cayır cayır yanıyor. Böyle bir şey yok, şuranın haline bak, rezilliğe bak..."
ifadelerini kullandı.

Söz konusu video sosyal medyada da dolaşıma girince eleştirilerin dozu bir kez daha arttı.


#Metro
#İstanbul
#İBB
#yangın
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