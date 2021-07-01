Gündem İstanbulda çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon 30 gözaltı
İSTANBUL

İstanbul'da çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı

İstanbul’da, kadın ve çocukları metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde zorla dinlendiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 30 şüpheli yakalanırken, 12 çocuk da kurtarıldı. Operasyonda ayrıca hangi dilenciden ne kadar para toplandığına dair defter ile çete liderinin hesabına parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi.

Haber Merkezi İHA
İstanbulda çocuk ve kadınlara zorla dilencilik yaptıran çeteye operasyon: 30 gözaltı
Operasyonda ele geçirilen paralar.

Emniyet kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana’dan İstanbul’a getirilen kadın ve çocukların metro, metrobüs, trafik ışıkları ve turistlerin yoğun olduğu bölgelerde zorla dilendirildiği yönünde ihbar alarak çeteye yönelik olarak operasyon düzenledi.

Yürütülen soruşturma kapsamında Zeytinburnu ilçesi Maltepe Mahallesinde dün kadın ve çocukların tutulduğu adrese gerçekleştirilen operasyonlarda, dilencilik çetesinin lideri A.Y. ve beraberinde 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı baskınlarda zorla dilendirildiği öğrenilen 12 çocuk ise kurtarıldı.

Dilenci çetesi çökertildi
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Dilenci çetesi çökertildi

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 bin 500 lirası metal olmak üzere toplam 7 bin 100 TL, çok sayıda telefon ile çete lideri Adem Y. adına düzenlenmiş hesaba parça parça 120 bin lira yatırıldığına dair banka dekontları ele geçirildi. Hangi dilenciden ne kadar para toplandığına dair defter de ele geçirildi.

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Yakalanan şüphelilerden 21’i kadın ile 2 erkek şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 8 şüpheli hakkında ise tahkikat işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Zorla dilendirildiği öğrenilen kurtarılan 12 çocuktan 9’u Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirilirken, 3 çocuğun ise ailelerine teslim edildiği aktarıldı.

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