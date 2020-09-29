Dilenci çetesi çökertildi

Suriye’deki iç savaştan faydalanıp, savaş mağduru ailelerin çocuklarını yasa dışı yollarla İstanbul’a getirip dilendiren şebekeye operasyon düzenlendi. Metro, metrobüs ve tramvay durakları ile sokaklarda dilenen çocukları takip eden İstanbul Emniyeti Çocuk Şube Müdürlüğü bünyesindeki suç önleme birimi polisleri 3 ay önce sokaklarda dilenen Suriyeli çocukları takibe aldı. Çocukların rutin olarak olarak metro, metrobüs ve tramvay durakları ile caddelerdeki belirli bölgelere bırakıldığını tespit etti. Çalışmayı derinleştiren Çocuk Şube polisleri, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin Sultangazi’deki adreslerine operasyon için düğmeye bastı.

OYNAT 00:59 Metrobüste hem maske takmadı hem sigara içti Beylikdüzü'nden Cevizlibağ yönünde ilerleyen metrobüsteki yolcu, etrafındakilere aldırmadan, ayaklarını karşı koltuğa koyarak sigara içti. Yolcunun pes dedirten rahat tavırları başka yolcunun cep telefonunun kamerasına yansıdı. BiP'te paylaş

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KİRALAYIP DİLENDİRİYORLARDI

Sultangazi ilçesinde belirlenen 9 adrese özel harekat polisleriyle birlikte eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri Suriyeli çocukları dilendiren 24 şüpheliyi yakalarken, zorla dilendirildiği tespit edilen 68 çocuğu da kurtardı. Çocukları dilendiren Suriyeli şebeke üyesi 24 şüphelinin aynı aşiretten olduğu belirlenirken, yaşları 7 ila 13 arasında değişen ve dilendirilen çocukların ailelerinin Suriye’de olduğu ortaya çıktı. Şebeke üyelerinin zaman zaman Suriye’deki savaş bölgelerine giderek, küçük çocukları olan ailelere “çocuklarınızı Türkiye’de işe sokacağız. Su ve mendil satacaklar. Kazandıkları parayı size göndereceğiz diyerek” kandırdığı ve belli bir ücret ödeyerek çocukları ailelerinden aldıkları da tespit edildi.

24 şüpheli gözaltına alındı.

YURTTAN KAÇIRIYORLARDI

Yasa dışı yollarla Türkiye’ye sokulan çocuklar yine yasa dışı yollarla İstanbul’a getirildi. Kiralanan evlere yerleştirilen çocuklar, şebeke üyesi şüphelilerin yaşları 15’ten büyük olan çocuklarına zimmetlenerek İstanbul’un farklı bölgelerine dilendirilmeye çıkarıldı. Şebekenin zabıta ve polise yakalanıp yurda gönderilen çocukları, bazen kendilerini akrabaları gibi tanıtıp geri aldığı, bazen de kendi çocuklarını polise yakalatıp yurda gönderildikten sonra çocuklarla beraber kaçırttığı da belirlendi. Şebeke üyelerinin Suriye’den getirilen ve dilencilik yapmayan çocuklara işkence yaptığı da tespit edildi. Her bir çocuğun dilenerek ayda ortalama 4 bin lira kazandığı ortaya çıkarken, şebekeye ait evlerde yapılan aramalarda 250 bin lira, 100 dolar, 228 bin 500 Suriye lirası ve çok sayıda madeni para ele geçirildi. Şebeke lideri Abdu H.’nin her akşam 20 porsiyondan fazla kebap siparişi vererek, dilendirdiği çocukların paralarıyla şebeke üyelerine yemek söylediği de polis takibine takıldı.

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