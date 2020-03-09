Sağır ve dilsiz dilenci zabıtayı görünce dile geldi Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı Maltepe’de sağır ve dilsizim diyerek vatandaştan para dilenen şahıs, zabıtayı karşısında görünce adeta dile geldi. Üzerinde yazılı ‘sağır ve dilsiz’ yazısı ile vatandaşın duygusunu sömürerek para toplayan şahsın foyasını zabıta ortaya çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi 09 Mart 2020, 11:36 Son Güncelleme: 09 Mart 2020, 11:57 İHA