Gündem Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı
İSTANBUL

Sağır ve dilsiz dilenci zabıtayı görünce dile geldi

Sağır ve dilsiz dilencinin dili zabıtayı görünce açıldı

Maltepe’de sağır ve dilsizim diyerek vatandaştan para dilenen şahıs, zabıtayı karşısında görünce adeta dile geldi. Üzerinde yazılı ‘sağır ve dilsiz’ yazısı ile vatandaşın duygusunu sömürerek para toplayan şahsın foyasını zabıta ortaya çıkardı. O anlar kameraya yansıdı.

Haber Merkezi İHA
Üzerine ‘sağır ve dilsiz’ yazısı asan şahıs, zabıta ekiplerince fark edildi.
Üzerine ‘sağır ve dilsiz’ yazısı asan şahıs, zabıta ekiplerince fark edildi.

Maltepe’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, Maltepe Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, mahalle pazarı çevresinde para dilenen bir şahıs fark etti.

Üzerinde ‘sağır ve dilsiz’ yazısı olan şahsın foyasını zabıta ortaya çıkardı. Şahıs, karşısında zabıtayı görünce adeta korkudan dile gelerek konuşmaya başladı. Foyası ortaya çıkarılan dilenci, zabıta tarafından pazar alanından uzaklaştırıldı.

Dilencinin foyası ortaya çıktı: Zabıtayı görünce dili ve kulağı açıldı
OYNAT 00:59
Dilencinin foyası ortaya çıktı: Zabıtayı görünce dili ve kulağı açıldı
Maltepe'de sağır ve dilsizim diyerek vatandaştan para dilenen şahıs, zabıtayı karşısında görünce adeta dile geldi. Üzerinde yazılı 'sağır ve dilsiz' yazısı ile vatandaşın duygusunu sömürerek para toplayan şahsın foyasını zabıta ortaya çıkardı. Foyası ortaya çıkarılan dilenci, zabıta tarafından pazar alanından uzaklaştırıldı. Dilencinin zabıtayı görünce konuşmaya başladığı anlar telefon kamerası ile kaydedildi.

Karşısında zabıtayı gören dilencinin dile geldiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde dilenci şahıs karşısında zabıtayı görünce konuşmaya başlıyor.

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