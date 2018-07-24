İstanbul'da dakikada 34 şimşek çaktı

İstanbul'da başlayan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde dakikada 34 şimşeğin çaktığı belirtildi. Ardından gök gürültülü sağanak başladı. Marmara Bölgesi'nde son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı evleri su bastı.
İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini iyice hissettiren gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.
Önce gökyüzü peş peşe çakan yıldırım ve şimşeklerle aydınlandı, İstanbulluların uykusu gök gürültüsü sesleriyle bölündü. Ardından sağanak ve dolu başladı.
CNN Türk'ün haberine göre, yağışlı hava yine hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı.
Sağanak gece saat 4 sıralarında çakan şimşekler ve gök gürültüsü sesleriyle geliyorum dedi. İstanbul'da dakikada 34 şimşek, Marmara Bölgesi'nde ise son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.
Sağanak yerini zaman zaman doluya bıraktı. Silivri'de evlerin üzerine ağaç devrildi. Bazı evlerin bahçesi sular altında kaldı.
Sürücüler zor anlar yaşadı
Sürücüler, sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlandı. İtfaiye sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı.
Yağış hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Atatürk Hava Limanı'na inecek bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. Seferlerde gecikmeler oldu.
Yağışlı havanın İstanbul'da akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.