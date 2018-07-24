Gündem İstanbulda dakikada 34 şimşek çaktı
İSTANBUL

İstanbul'da gece boyunca çakan şimşek sayısı

İstanbul'da dakikada 34 şimşek çaktı

İstanbul'da başlayan yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde dakikada 34 şimşeğin çaktığı belirtildi. Ardından gök gürültülü sağanak başladı. Marmara Bölgesi'nde son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi. Sabah saatlerinde yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı evleri su bastı.

Haber Merkezi IHA
Gece boyunca etkili olan yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle birleşti, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.
Gece boyunca etkili olan yağış gök gürültüsü ve şimşeklerle birleşti, vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

İstanbul'da dün gece saatlerinde başlayan ve sabaha karşı etkisini iyice hissettiren gök gürültülü sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Önce gökyüzü peş peşe çakan yıldırım ve şimşeklerle aydınlandı, İstanbulluların uykusu gök gürültüsü sesleriyle bölündü. Ardından sağanak ve dolu başladı.

CNN Türk'ün haberine göre, yağışlı hava yine hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyarmıştı.

Sağanak gece saat 4 sıralarında çakan şimşekler ve gök gürültüsü sesleriyle geliyorum dedi. İstanbul'da dakikada 34 şimşek, Marmara Bölgesi'nde ise son 24 saatte 43 bin 388 yıldırım ve şimşek tespit edildi.

Sağanak yerini zaman zaman doluya bıraktı. Silivri'de evlerin üzerine ağaç devrildi. Bazı evlerin bahçesi sular altında kaldı.

İstanbul'daki yağış sırasında oluşan yıldırımlar objektiflere böyle yansıdı.

Sürücüler zor anlar yaşadı

  • Sürücüler, sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlandı. İtfaiye sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı.
  • Yağış hava trafiğini de olumsuz etkiledi. Atatürk Hava Limanı'na inecek bazı uçaklar başka meydanlara yönlendirildi. Seferlerde gecikmeler oldu.
  • Yağışlı havanın İstanbul'da akşam saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
FOTOĞRAF 19
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İstanbul'da özellikle Avrupa Yakası'nda gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı. Saat 04.00 sıralarında etkisini artıran gök gürültülü sağanak yağış, İstanbul'un çeşitli noktalarında aralıklarla etkisini sürdürürken, yoğun bulutlar nedeniyle dakikada ortalama 34 şimşek aktivitesi yaşandığı bildirildi. Meteoroloji'den yapılan açıklamada İstanbul genelinde bu geceden itibaren görülmeye başlayan sağanağın akşam saatlerine kadar etkisini sürdüreceği bildirildi.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen sağanak, İstanbul genelinde etkisini göstermeye başladı. Kentin bazı bölgelerinde gecenin erken saatlerinde hafif aralıklarla başlayan yağış, ilerleyen saatlerde gök gürültülü ve sağanak şeklinde kent genelinde etkisini sürdürüyor. Ayrıca, kentin birçok yerinde şimşekler gözleniyor.
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Şiddetli ve gök gürültülü yağış, Anadolu Yakası'nda yerini zaman zaman doluya bırakıyor. Hayatı olumsuz etkileyen sağanak nedeniyle su birikintileri oluşan yollarda ilerlemekte zorlanan sürücüler, araçlarını yol kenarına çekip yağışın hafiflemesini bekliyor.
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Bazı bölgelerde su baskınlarından kaynaklanan ve rögar kapaklarından taşan suları tahliye etmek için itfaiye ekipleri çalışmalarına devam ediyor. İstanbul’da yağmur devam ederken, şimşekler de şehri aydınlattı. Çakan şimşekler ile gökyüzünün aydınlanması objektiflere yansıdı.
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İstanbul semalarında biriken yoğun bulutlar nedeniyle dakikada ortalama 34 şimşek aktivitesi yaşanırken, gökyüzünde oluşan manzara ise kimilerini büyülerken, kimilerini de korku ile uykularından etti.
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'da gece saatlerinde başlayan şiddetli yağışın bugün akşama kadar etkili olmasının beklendiği duyuruldu. Açıklamada vatandaşlara sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulunuldu.
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Silivri'de şiddetli yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Aniden bastıran yağmur ve dolu nedeniyle bazı caddeler sular altında kaldı. Bazı vatandaşların sel sularına kapılan eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Sürücüler ise su içinde güçlükle ilerledi.
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
Title
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul’da şimşekler geceyi aydınlattı
İstanbul'da gece saatlerinde başlayan yağmur zaman zaman etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.

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