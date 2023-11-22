|
Gündem

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen geniş çaplı operasyonda, örgüt yanlısı sosyal medyadaki bot hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö. (51) ve Y.İ. (49) isimli kişilerin de aralarında olduğu 13 şüpheli yakalandı. Baskınlarda, aynı evlerde barınan 6 kaçak göçmen de yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

12:18 - 22/11/2023 Çarşamba
Güncelleme: 12:55 - 22/11/2023 Çarşamba
DHA
Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgüt adına sosyal medya hesapları açıp yöneten 2 kişinin de bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü adına faaliyet yürüten ve ülkemize yönelik eylemler yapabileceği göz önünde bulundurulan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sonucunda İstanbul'da 10 ilçede 15 adrese operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak yapılan operasyonda DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran ve örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen H.Ö.(51) ve Y.İ.(49) isimli 2 kişinin de aralarında bulunduğu toplam 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.



#DEAŞ
#İstanbul
#adliye
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
CHP'nin 2024 yerel seçimleri için il ilçe belediye başkanı aday adaylığı ücretleri belli oldu!