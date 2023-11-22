İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

İYİ Parti'de son dönemde hız kazanan istifaların yaşandığı partide bu kez kayıp 132 milyon lira krizi yaşandı. Eski mali işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır üzerinden ortaya atılan iddialar, partiyi bir kez daha karıştırdı. Genel Başkan Meral Akşener'in 'ispat etsin' çıkışı üzerine 'Savcılığa gideceğim' diyen Dikbayır, ihraç talebiyle disipline yollandı. İstifası beklenen Ümit Dikbayır ise vites yükselterek 'rezil rüsva edeceğim' sözleriyle Akşener'e resmen savaş başlattı.