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İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

14:3413/07/2025, Sunday
DHA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

İstanbul'da DEAŞ silahlı terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantılı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilerek gözaltına alınan 9 şüpheliden yabancı uyruklu olan 6 kişi sınır dışı edilmek üzere Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı. Ekipler, DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği, çatışma bölgeleriyle bağlantılı olarak hareket ettiği ve örgüte ait sosyal medya hesaplarını kullandığı tespit edilen 8 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilerin ayrıca çatışma bölgelerinde çekilen fotoğraf ve videolarda yer aldıkları belirlendi. Yapılan baskınlarda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.


6 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLECEK


Yakalanan şüphelilerden 6 yabancı uyruklu kişinin sınır dışı işlemlerinin yapılabilmesi için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken diğer 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.





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