İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Dünya

Wall Street Journal'den Türkiye'nin savunma sanayine övgü: Küresel bir oyuncu haline geldi

Türkiye'nin savunma sanayinde gücüne güç katması dünya medyasının gündeminden düşmüyor. Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'da savaşın seyrini değiştiren ve Azerbaycan'ın 2020'de Ermenistan güçlerini yenilgiye uğratılmasında anahtar unsur olan SİHA'lar bir kez daha manşetlerde. Türkiye'nin yalnızca 20 yıl içerisinde silah üretiminde küresel bir oyuncu haline geldiğini yazan Wall Street Journal, "Türkiye'nin silah üreten bir güç merkezi olma projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için meyvelerini vermeye başladı" ifadelerini kullandı.