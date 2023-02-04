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İstanbul'da DEAŞ operasyonu

MİT ve Emniyet'in ortak operasyonunda DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu tespit edilen 15 kişi tutuklandı. Tutuklanan şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'la bağlantıları belirlendi ancak başkonsolosluklarla Hristiyan ve Musevilere ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
23:04 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
İstanbul'da DEAŞ operasyonu.

İstanbul'da DEAŞ operasyonu.

İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, MİT ve İstihbarat Şube Müdürlüğünden iletilen bilgiler doğrultusunda, Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakılmasının ardından terör örgütü DEAŞ'ın sözde Horasan Vilayeti (ISKP) lider kadrosu tarafından İstanbul'daki İsveç ve Hollanda başkonsoloslukları ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik eylem gerçekleştirme talimatı verildiği öne sürülen 15 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

  • Şüphelilerin, DEAŞ terör örgütü ve çatışma bölgeleriyle bağlantıları bulunduğu belirlendi, ancak başkonsolosluklar ile Hristiyan ve Musevi vatandaşlara ait ibadethanelere yönelik somut tehditleri tespit edilemedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 15 şüpheli tutuklandı.

#DEAŞ
#İstanbul
#Operasyon
31 dakika önce
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