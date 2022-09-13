Gündem İstanbulda DEAŞa finansal destek sağlayanlara operasyon 9 gözaltı
İSTANBUL

İstanbul'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, DEAŞ terör örgütüne finansal destek sağlayan ve birbirleriyle ortak para trafiği olduğu belirlenen 9 şüpheli yakalandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İstanbulda DEAŞa finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, birbirleri ile ortak para trafiği olan ve silahlı terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerin yakalanması yönelik operasyon başlatıldı.

DEAŞ’IN beyni: İstanbul'da yakalanan Al Sumaidai, Bağdadi ve Kureyşi’nin hocası çıktı
GÜNDEM
DEAŞ’IN beyni: İstanbul'da yakalanan Al Sumaidai, Bağdadi ve Kureyşi’nin hocası çıktı

Haklarında 'terörizmin finansmanının önlenmesi kanununa muhalefet' ve 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçlamaları çerçevesinde örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 9’u yabancı uyruklu 11 şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalama için çalışmalar sürüyor.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 kişi gözaltına alındı

DEAŞ sanığı havalimanında sahte pasaportla yakalanmıştı: 12 yıl hapis cezası
GÜNDEM
DEAŞ sanığı havalimanında sahte pasaportla yakalanmıştı: 12 yıl hapis cezası

Yine DEAŞ şantajı
DÜNYA
Yine DEAŞ şantajı
Burası Cehennem Kapısı

Burası Cehennem Kapısı

​Girişi yasaklanmıştı: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.
90 km hız yapabiliyor

90 km hız yapabiliyor

Bir yılda yaptı: Bu aracı gören bir daha dönüp bakıyor.
Ermenistan Başbakanı Paşinyan: Azerbaycan ile çatışmalarda 49 askerimiz hayatını kaybetti

​Görüntüleri sızdırıldı: İşte Bayraktar TB4.

Tamamı saf altından yapılmıştı: Şaşırtan gerçek ortaya çıktı.

​Rekor üstüne rekor kırıyor

​Sırtını Macron'a dayayan Miçotakis Türkiye'ye yine tehditler savurdu

​'Gerçek değilse tazminat öderler'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.