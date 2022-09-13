İstanbul'da DEAŞ'a finansal destek sağlayanlara operasyon: 9 gözaltı

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İYİ Parti lideri Akşener'den Tunç Soyer'in skandal sözlerine yanıt: Gerek yoktu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Osmanlı'ya yönelik "Gaflet, delalet hatta hıyanet içindeydi." ifadelerine tepki gösterdi. Akşener, "Bu tür hüküm cümleleri halkı rahatsız eder, dolayısıyla gerek yoktu. Bizim cenahın yöneticileri daha dikkatli olmalıdır" dedi.