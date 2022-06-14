Gündem İstanbulda DHKP/Cnin "mahalli yapılanması" operasyonunda altı şüpheli yakalandı
İSTANBUL

İstanbul'da DHKP/C'nin "mahalli yapılanması" operasyonunda altı şüpheli yakalandı

Terör örgütü DHKP/C'nin "Gazi mahalli alan yapılanması"na yönelik operasyonda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda altı şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Merkezi AA
İstanbulda DHKP/Cnin mahalli yapılanması operasyonunda altı şüpheli yakalandı
Arşiv.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanması ve sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenlere" yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine operasyon başlatan emniyet güçleri, altı şüpheliyi yakaladı.

DHKP-C'nin Şişli'deki beton kapılı örgüt evine operasyon: 9 gözaltı
OYNAT 00:48
DHKP-C'nin Şişli'deki beton kapılı örgüt evine operasyon: 9 gözaltı
Şişli'de DHKP-C terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonlar da 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında alınan şüpheli ifadelerinde, terör örgütüyle bağlantılı olduğu belirlenen İdil Kültür Merkezi'ne baskın yapıldı. Kapılar kırılarak girilen binada S.G., R.A., B.Y., C.T., B.I., S.K.,C.K., B.V., ve F.Ş. gözaltına alındı.

Yapılan incelemede, B.Y.'nin 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', B.I.'nin ise 'Suçu ve Suçluyu Övme ve Görevi Yaptırmamak İçin Direnme' suçlarından arandığı belirlendi. Binada yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve örgütsel dokümana incelenmek üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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