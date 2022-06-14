İstanbul'da DHKP/C'nin "mahalli yapılanması" operasyonunda altı şüpheli yakalandı
Terör örgütü DHKP/C'nin "Gazi mahalli alan yapılanması"na yönelik operasyonda 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda altı şüpheli yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, "DHKP/C silahlı terör örgütünün Gazi mahalli alan yapılanması ve sözde halk meclisi içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet yürütenlere" yönelik soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine operasyon başlatan emniyet güçleri, altı şüpheliyi yakaladı.