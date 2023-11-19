İstanbul’da diz çöktü

Uluslararası organize suç örgütü ve zehir tacirlerine bir darbe daha. Son dönem artan operasyonlar, uyuşturucu kaçakçılarına nefes aldırmıyor. Uluslararası uyuşturucu kartelinin Hırvatistan uyruklu elebaşı Nenad Petrak, İstanbul’da yakayı ele verdi. Hırvatistan’da “kasten adam öldürmek” suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Petrak’ın Türkiye’de olduğunun tespiti üzerine, İstanbul Emniyeti inceleme başlattı. Petrak’ın gizlendiği adres belirlenince yakalanması için KARTEL-2 Operasyonu düzenlendi.





GİZLENDİĞİ EVE BASKIN

Uyuşturucu baronu Petrak’ın bulunduğu Üsküdar’daki adrese özel harekat polisleriyle baskın yapıldı. Petrak kıskıvrak yakalandı. Adreste yüklü miktarda nakit para ele geçirildi. Güney Amerika’dan Avrupa’ya uyuşturucu sevkiyatı yapan Petrak, Avrupa’da bu uyuşturucuyu dağıtan uluslararası kartelin elebaşıydı. Avrupa çapında düzenlenen “Adriatica Operasyonu” kapsamında organize suç örgütünün elebaşı olarak tanımlanıyordu. Hırvatistan Organize Suçlarla Mücadele Dairesi’nin raporunda, Petrak’ın 9 ülkede kendisine çalışan çok sayıda bağlantısı olduğu belirtilmişti.





Son yakalanan Hırvat baron

Nenad Petrak'ın yakalanması, son dönemde Türkiye'de paketlenen uluslararası uyuşturucu kaçakçılarını akıllara getirdi. Kavac çetesinden Radoje Zivkovic ve Zdravko Perunovic 16 Eylül 2022'de, Kavac’ın elebaşlarından Milan Vujotiç 29 Eylül 2022'de Türkiye'de kıskıvrak yakalandı. Uyuşturucu kaçakçısı Zeljko Bojanic 6 Kasım 2022'de yine Türkiye'de yakayı ele verdi. Comanchero çetesinden Duax Ngakuru 17 Ocak'ta, “Kara Mamba” lakaplı uyuşturucu kaçakçısı Isaac Bignan 17 Eylül'de, Comanchero motosiklet çetesi elebaşı Hakan Ayık 2 Kasım’da yakalandı. “Arnavut Chapo” olarak tanınan Dritan Rexhepi de 10 Kasım'da yine Türkiye'de paketlendi.



